Les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter permettent aux internautes “normaux” de se sentir un peu plus proches de nos idoles, qu’ils soient acteurs ou actrices, chanteuses, mannequins ou athlètes, puisqu’ils, de par leurs profils, se consacrent au partage des aspects de leur quotidien, et les fans l’apprécient, car ils peuvent interagir avec eux, tel est le cas de Camila Sodi.

Aussi, s’il y a quelque chose qu’on ne peut nier chez Camila Sodi c’est son charisme, son talent et sa beauté, ce troisième l’a amenée à être l’une des favorites du public mexicain et grâce à elle réseaux social fait que ses fans se sentent plus proches d’elle.

Née professionnellement et professionnellement dans le show business, Camila Sodi a commencé à se démarquer dans les émissions de télévision, sa première apparition a eu lieu à l’âge de 8 ans, et plus tard, elle continuerait de se démarquer sur le petit écran, dans les films et dans la musique.

La Mexicaine aux multiples facettes gagne de plus en plus en renommée grâce à son charisme inégalé et aux nombreux rôles importants auxquels elle participe, tels que “L’Ange à l’Horloge” dans les films et “Falsa Identidad” à la télévision.

Depuis son retour au petit écran avec son dernier rôle principal dans la nouvelle adaptation de la telenovela “Rubis”, Nous l’avons vue très active dans ses comptes officiels, où elle se consacre à télécharger toutes sortes de contenus de divertissement à ses millions de followers.

Qu’il s’agisse de photographies de ses dernières sessions, où elle dépouille certains vêtements, voire tous, des images de ses voyages à travers le monde et même plusieurs de ses œuvres d’actrice.

A cette occasion, on revient sur une publication du début d’année, alors qu’il se trouvait dans une chambre luxueuse, meublée d’objets blancs, et de charmants néons aux tons roses et lilas, avec une compagnie particulière.

Camila Sodi, a attiré l’attention du public en plaçant un titre qui a été écrit précisément à cet effet: «Je veux partager un secret avec vous» accompagné d’émojis cœur violet, comme l’éclairage de la salle.

Dans les images, qui incluent un petit clip en conjonction avec quatre autres images, nous pouvons clairement voir comment la belle actrice était en bonne compagnie, vêtue uniquement d’un peignoir blanc.

Sodi partageait le lit avec des draps blancs dans la chambre susmentionnée avec une femme, des coupes de champagne et un gâteau au chocolat aux fraises, qui devint plus tard le véritable protagoniste de ladite publication.

Il s’avère que celui qui est resté dans la chambre susmentionnée avec l’actrice n’était ni plus ni moins qu’Amandititita, qui s’est préparée à prendre des photos de Camila et plus tard, ils ont pris une photo d’eux ensemble sur le lit, afin qu’il reste pour la mémoire des deux filles.

Tout le temps, cette affaire était une simple soirée pyjama, car, au sein des réseaux, ils ont montré à plusieurs reprises qu’ils étaient vraiment des amis très proches, nous ne doutons donc pas du tout que les deux ont passé un bon moment ensemble.

Bien que nous sachions que les internautes aiment toujours faire leurs spéculations et théories sur la vie des artistes, les rumeurs sur la relation de Camila avec Amandititita se sont renforcées à cause des images que nous avons mentionnées précédemment, où elles apparaissent ensemble.