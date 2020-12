Partagez Demi Rose sa meilleure journée en Afrique, très flirty! | Instagram

Modèle britannique et personnalité Internet Demi Rose, a laissé ses fans choqués grâce à une nouvelle photographie dans laquelle il affirme avoir vécu l’un de ses meilleurs jours sur le continent africain.

Depuis quelques jours Demi Rose Elle a partagé une nouvelle destination touristique dans laquelle elle s’amuse actuellement aux côtés d’amis, à cette occasion elle a décidé de se faire accompagner par d’autres personnalités, qui d’après ce que vous voyez sont ses meilleurs amis.

Être une célébrité des réseaux sociaux en particulier sur Instagram le nom de la belle Demi Rose Cela ne pouvait pas passer inaperçu, notamment en raison des paysages élevés qu’il est venu partager tout au long de ces jours non seulement dans ses publications mais aussi dans ses histoires sur l’application.

Dans l’image, nous pouvons la voir à l’intérieur de ce qui semble être un véhicule, malheureusement de grands détails ne peuvent pas être appréciés, qui si une fois de plus le mannequin britannique vole les yeux avec sa silhouette, qui malgré le port de beaucoup de vêtements couvre votre peau est plus belle.

Cela ressemble à un soldat coquin sorti d’un jeu vidéo où les personnages féminins sont exagérés, ce qui les rend trop voluptueux et frappants comme le regarde Demi Rose dans sa publication.

Certains de ses partisans l’ont comparée à Lara Croft, précisément un personnage de jeu vidéo qui a ensuite été publié sous forme de films où Angelina Jolie a donné vie au personnage principal.

Aujourd’hui, j’ai vécu l’un des meilleurs jours de ma vie avec le meilleur équipage. Africa you are amazing », traduction de la description du modèle.

Demi Rose était dans le parc national du Serengeti en Tanzanie, en Afrique, bien qu’il n’y ait que deux photographies qu’elle a consacrées sur son Instagram pour faire référence à son voyage en Afrique pendant des jours dans ses histoires qu’elle nous a montré un peu plus sur cette belle Au lieu de cela, bien sûr, ceux-ci disparaissent 24 heures après leur publication.

Plusieurs vidéos et photographies sont celles qu’il a partagées au fil des jours dans ses histoires, les zèbres, les girafes et autres animaux sauvages sont ceux qu’il a croisés tout au long de son voyage.

La publication principale de cette note est sur le point d’atteindre un demi-million de coeurs rouges, elle compte déjà plus de 3000 commentaires où ils n’arrêtent sûrement pas de répéter à Demi Rose à quel point elle est belle dans ladite tenue.

Il ne fait aucun doute que la mannequin britannique parvient à se démarquer qu’elle porte peu ou beaucoup de vêtements, elle a quelque chose qui attire l’attention de ses 15 millions 300 mille followers (et ils continuent d’augmenter).

Demi Rose est une femme extrêmement spirituelle, donc ce voyage lui servira sûrement beaucoup, bien qu’il ne soit pas aussi spirituel qu’elle pourrait le souhaiter, elle établira un lien fort avec la nature, comme elle l’a fait avec des livres, des bougies et des pierres précieuses en elle. propre maison et peut-être d’autres voyages où la vue nous a enchantés.

La gentillesse fait de vous la plus belle personne du monde, peu importe à quoi vous ressemblez et personne n’est vous et c’est votre pouvoir », description de son compte sur Instagram.

Parler de Demi Rose, c’est plus que tout se concentrer sur sa beauté, son charisme et sa silhouette écrasante qui a causé plus que des soupirs chez ses millions de fans à travers le monde, même si un peu est inconnu sur sa vie personnelle, ses fans sont heureux avec combien peu ou combien il a réussi à partager avec eux via leurs réseaux sociaux.

