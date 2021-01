W

Alors que 2020 devrait être la pire pour la santé, l’emploi et la prospérité de l’histoire du temps de paix, les pronostiqueurs d’actions du Evening Standard ont subi un ensemble «difficile» de rendements par rapport aux prévisions de l’année dernière.

Les rendements totaux ont chuté de 16,9%, les gagnants Fresnillo (en hausse de 90,4%), Perseus Mining (en hausse de 16,5%) et OneSavings Bank (1,17%) compensés par les effondrements de Ted Baker (en baisse de 66,77%), BT (en baisse de 29%) et Centrica (en baisse de 48%).

Comme beaucoup de stockpickers de la City, on ne peut qu’espérer mieux en 2021. Ça ne peut pas être pire, n’est-ce pas?

Voici ce que l’équipe annonce pour 2021…

Le bookmaker gagne toujours, la vieille devise disparaît. Alors que j’allais faire basculer Flutter en raison de son statut de cible potentielle de prise de contrôle, j’ai choisi un autre type de bookmaker – un assureur de la Lloyd’s of London.

Lancashire Holdings a un bon dossier en tant que souscripteur discipliné des risques d’assurance commerciale et 2021 est l’année où les primes augmentent enfin. Janvier est le moment du renouvellement chez Lloyd’s et d’autres courtiers non cotés disent que cela se passe plutôt bien malgré la crise économique. Les actions ont connu une forte hausse depuis novembre, mais j’espère qu’il y aura plus à venir.

Le travail à domicile ne durera pas toute l’année 2021. Lorsque les règles se relâcheront, beaucoup d’employés et d’entreprises se précipiteront vers les bureaux dans les bureaux. Mais la prudence latente devrait jouer en faveur d’IWG. Le géant des bureaux équipés du FTSE 250 devrait en bénéficier, car les patrons recherchent un espace temporaire et des salles de réunion. Les locations mensuelles, hebdomadaires et même quotidiennes plairaient aux entreprises qui ne sont pas intéressées par les baux longs.

IWG a levé 320 millions de livres sterling en mai pour des acquisitions, le fondateur Mark Dixon ayant acheté des actions d’une valeur de 91,3 millions de livres sterling. Il a clairement confiance en IWG, donc cela pourrait valoir un punt.

Mon punt de l’année dernière a si bien fonctionné que je vais le reprendre. Une banque d’épargne avait l’air bien il y a un an, et l’est encore mieux maintenant. Il est peu probable que l’obsession de la Grande-Bretagne pour les maisons s’atténue de si tôt. Des taux d’intérêt plus bas et un financement public bon marché des prêts signifient que les coûts diminuent, tandis que les actifs augmentent. Lorsque la fin du monde n’arrive pas, toutes les actions des banques devraient se rassembler car elles récupèrent l’argent mis de côté pour les «mauvais» prêts qui ont bien marché.

Si un regain de confiance après la vaccination conduit au retour de l’achat-location, OSB est sur le point d’en profiter. Cela représente déjà environ 10% de tous les accords d’achat-location au Royaume-Uni – il sait ce qu’il fait.

Après la flambée du cours des actions de 2020 dans tout ce qui est agréable et durable, ceux qui sont prêts à replonger dans des actions de valeur battues qui peuvent générer des bénéfices seront récompensés. Plus ils sont tombés, plus vite ils se relèveront – et aucun n’est tombé plus fort que le propriétaire de British Airways, IAG. Après une augmentation de 2,5 milliards de livres sterling à la fin de l’année dernière, il est solvable, raisonnable et représente toujours un tiers de son prix pré-Covid.

La reprise dans l’aviation signifiera un retour aux vols long-courriers et des heures dans la file d’attente de l’immigration hors UE – mais un décollage sain du cours de l’action amortira le coup.

Une proportion croissante du Royaume-Uni commande la livraison de vin à domicile depuis 10 mois. Revenons-nous vraiment à payer la même chose pour une bouteille moins agréable dans une étagère de supermarché? Naked Wines, cotée à l’AIM, vend des bouteilles de producteurs indépendants à des prix inférieurs à ceux des supermarchés et a exploité un nouveau public américain où les ventes sont passées de 5% à 20%. L’entreprise vise une croissance soutenue, dispose d’une solide position de trésorerie, a plus que doublé la capacité de ses entrepôts mondiaux et a enregistré des revenus en hausse de 80% à 157 millions de livres sterling au cours du dernier semestre. Cela vaut la peine de lever un verre sur son avenir.

La société Silence, cotée à l’AIM, se fait remarquer par les investisseurs des deux côtés de l’Atlantique grâce à sa technologie visant à «faire taire» l’expression des gènes pathogènes. Les perspectives et la situation de trésorerie de la société de l’ouest de Londres ont été transformées par des collaborations avec AstraZeneca et Mallinckrodt Pharmaceuticals, deux actionnaires majeurs.

Silence a coté ses actions de dépositaire américain au Nasdaq et a maintenant un PDG basé à New York dans le vétéran de l’industrie Mark Rothera. Les investisseurs espèrent une répétition d’Orchard Therapeutics, que Rothera a transféré du minnow britannique à une société de thérapie génique cotée au Nasdaq d’une valeur de 1,7 milliard de dollars à son apogée.

Il y a peu de choses dont le marché immobilier bénéficie de plus qu’un verrouillage, semble-t-il. Des mois à regarder leurs quatre murs en mauvais état au printemps ont donné à de nombreux propriétaires et locataires l’incitation à enfin chercher de nouveaux pâturages. Le secteur étant autorisé à se dérouler presque comme d’habitude pendant la période de «séjour à la maison» de cette année, le marché devrait être tout aussi animé. La demande refoulée n’a pas encore été entièrement libérée et le congé du droit de timbre pourrait bien être prolongé.

Les actions de la principale agence immobilière de Londres, Foxtons, sont passées d’un creux de 31,55 pence en mars au cours d’ouverture actuel de 50,2 pence. Mais il y a encore beaucoup de valeur dans une action qui s’est échangée à 95p aussi récemment qu’en février et près de 4 £ au plus fort du boom immobilier londonien.

Ludovic, le chat de bureau

Je me rends compte qu’on m’a demandé de participer à ce concours pour que je choisisse une part idiote pour rendre les humains intelligents. Après avoir vu leurs sélections, il y a peu de chances que cela se produise. La seule part à acheter dans une pandémie qui a révélé la triste faiblesse de la race humaine est Pets At Home.

Le stock a eu une belle course cette année alors que nos humains seuls nous choyaient. Mais elle reste une entreprise intelligente et les actions ont encore du chemin à parcourir. Pour commencer, il ne vend pas de vrais chats ou chiens, je suppose que pour la raison très raisonnable que nous vivons trop longtemps. Il préfère les hamsters, les lapins, assurant la rotation des stocks. Les cochons d’Inde travaillent également. Considérez-les comme un téléphone portable, l’obsolescence est intégrée à la conception.