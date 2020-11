Partagez le look de Camila Sodi sur Instagram et vous aurez envie de l’imiter maintenant! | Instagram

L’histrionique Camila Sodi réapparaît sur les réseaux sociaux et surprend à nouveau en partageant quelques images où l’on peut voir la nouvelle technique à laquelle elle a été soumise, il faut dire que les résultats ont été merveilleux, ses cheveux sont spectaculaires et sûrement beaucoup de ses fans vont l’essayer.

La belle actrice Camila sodi est l’une des célébrités qui se caractérise par jouer beaucoup avec son crinière, elle est toujours à la recherche de nouveaux changements dont elle obtient l’acceptation de ses followers qui aiment la voir de différentes manières comme si elle avait de nombreuses perruques.

C’est la histrionique! Ses followers savent qu’à tout moment elle peut les surprendre et c’était une de ces occasions.

En apparaissant dans l’une des premières images qu’elle a publiées sur son compte Instagram, la célèbre révèle déjà les indices de ce qui va se passer ensuite avec elle cheveux et la deuxième image est le résultat du nouveau processus.

Le protagoniste rappelé de “Rubis«Il a fait participer ses fans à ce moment et est apparu quelques instants avant de leur donner la grande surprise.

Sur l’une des cartes postales, elle porte un chapeau qui couvre presque tout le cuir chevelu, ne laissant que deux petites tresses sur les côtés, ce qui la rend au début très étrange.

Cependant, dans le deuxième instantané, le grand changement est révélé, il montre de beaux reflets de couleur!Rose!, quelque chose qui vous convient sans aucun doute très bien puisque la procédure donne l’impression d’avoir été réalisée par des mains expertes.

La star de la télévision de 34 ans a ravi les élèves de ses followers qui l’ont admirée avec des cheveux châtains, clairs avec des reflets, voire rougeâtres, les meilleures nuances qui la font ressortir et elle réussit sans aucun doute.

Ce sont ses fans qui ont le dernier mot et qui se chargent de lui faire connaître leur amour et leur admiration pour elle, ainsi que les looks qu’ils ont le plus aimés.

C’est à la mode?

Les cheveux roses sont l’une des tendances auxquelles les grandes célébrités ont adhéré, ils sont devenus une fièvre depuis 2019, ils sont présents et maintenant ils ont repris plus de force ces derniers jours.

Même certains plus audacieux sont teints avec des couleurs plus fortes bien que l’intensité dépende de chacun, certains choisiront d’imiter la chanteuse “Billie Eillish” tandis que d’autres ne chercheront qu’un changement qui ne les rend pas non plus très extravagants.

Quant à cette tonalité, de nombreuses stars mexicaines la portent de manière plus tamisée, ajoutant seulement quelques reflets aux cheveux, bien qu’il soit intéressant de mentionner que ces types de techniques ne sont pas très permanentes car en quelques jours elles peuvent disparaître de vos cheveux.

Même certaines femmes mexicaines célèbres se sont lancées pour réaliser complètement cette idée et elles ont été spectaculaires.

Si vous osez le faire, assurez-vous simplement de lui donner les soins dont il a besoin pour qu’il dure beaucoup plus longtemps et soit incroyable.

Et si vous ne voulez pas le risquer, il y a aussi la possibilité de vous tester avec certains filtres que certaines applications proposent où vous modifiez la couleur de vos cheveux, comme Camila l’a fait dans plusieurs de ses publications.

Dans d’autres, elle apparaît avec des yeux de couleur différente et même des taches de rousseur, il y a toujours différentes façons de paraître différentes et Camila utilise chacune d’elles pour y parvenir.

Pendant ce temps, les fidèles fans de l’actrice attendront déjà le prochain changement. Que pensez-vous du style de Camila, oseriez-vous lui ressembler?