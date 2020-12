je

C’était une bonne semaine pour les clubs anglais en Europe, avec six des sept représentants de la Premier League déjà assurés de jouer au football à élimination directe après Noël.

Maintenant, l’attention se tourne vers une autre série de matches nationaux, en vedette par le derby du nord de Londres de dimanche.

Voici les grands points de discussion avant l’action du week-end…

Partey affronte la course pour être apte au derby du nord de Londres

Jose Mourinho, s’il faut en croire, a transpiré à cause de la forme physique de Harry Kane avant le derby du nord de Londres dimanche. Mais Mikel Arteta a eu ses propres soucis de fitness à affronter.

Thomas Partey a travaillé toute la semaine pour se remettre en forme car il n’a plus joué depuis sa blessure à la cuisse début novembre. Le Ghanéen est désespéré de figurer aux Spurs et a fait pression toute la semaine pour s’impliquer. Il doit s’entraîner samedi avec l’équipe pour la première fois, puis une décision sera prise s’il peut faire partie de l’équipe. Simon Collings.

en relation

Jose Mourinho a passionnément mis au défi les fans de Tottenham de “porter le maillot et de jouer le match” lorsqu’ils reviennent au stade pour le derby de dimanche, suggérant qu’il se méfie du danger que l’occasion ne tombe à plat.

Les 2000 fans seront tous dans la tribune sud à un niveau de Tottenham derrière le but, qui a été conçu pour maximiser l’acoustique. Ils devraient pouvoir faire beaucoup de bruit mais avec si peu dans le stade caverneux, les gémissements de frustration seront tout aussi évidents que les cris de soutien. Cela pourrait jouer en faveur d’Arsenal s’ils peuvent trouver un moyen de frustrer leurs hôtes de haut vol.Il sera donc intéressant de voir l’impact des supporters sur le match. Dan Kilpatrick.

Tour d’horizon de la Premier League: les Spurs restent en tête avec un match nul à Chelsea

La dernière “ crise ” de Solskjaer

Alors que Manchester United planifie son voyage à West Ham, ils se heurtent à un ancien manager qui s’est finalement réhabilité après son cauchemar à Old Trafford. David Moyes saura précisément ce que ressent Solskjaer alors que le Norvégien passe d’une crise à l’autre.

Mais ne vous attendez pas à ce que le patron de West Ham lui fasse preuve de générosité ce jour-là. United a passé un mauvais moment au London Stadium – perdant de manière humiliante lors de leurs deux dernières visites. Troisième fois chanceux? James Robson.

Ole Gunnar Solskjaer confiant que Manchester United progressera malgré la défaite du PSG

Parker espère que le travail acharné ne sera pas annulé en l’espace d’une semaine

Après avoir battu Leicester City lundi soir, Fulham est au top. Mais s’il y avait un match qui pourrait les ramener sur terre avec une bosse, alors c’est un voyage à Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola a démantelé Burnley le week-end dernier et elle espère faire de même avec Fulham.

Parker sera désespéré de s’assurer que ce n’est pas le cas. Le moral de Fulham a parfois été bas cette saison et ils ne peuvent pas faire face à un nouvel effondrement – en particulier après cette grande victoire contre Leicester. “Nous n’avons pas gagné beaucoup de matchs, mais quand vous obtenez un résultat positif contre une équipe difficile, cela aide”, a déclaré Parker. Simon Collings.

(POOL / . via .)

Zinedine Zidane fait face à une semaine cruciale alors qu’il se bat pour sauver son emploi au Real Madrid. Le Real fait face à une sortie précoce de la Ligue des champions après avoir été battu 2-0 par le Shakhtar Donetsk mercredi et sa défense, son titre espagnol a déraillé après avoir pris un point en trois matches.

Ils affronteront Séville samedi avant d’affronter le Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions mercredi sachant qu’ils doivent gagner pour être sûrs de progresser vers la phase à élimination directe. Ils rencontrent ensuite leurs rivaux madrilènes l’Atletico le week-end prochain. Avec Mauricio Pochettino en tête d’une liste restreinte de remplaçants possibles, la position de Zidane est périlleuse. Malik Ouzia.

(Alex Caparros / .)

Musiala espère s’appuyer sur le début de la Ligue des champions en battant le RB Leipzig

À présent, nous nous habituons aux jeunes talents anglais qui prospèrent en Allemagne. Jadon Sancho a ouvert la voie et maintenant d’autres emboîtent le pas. Jamal Musiala en fait certainement partie et le jeune de 17 ans se fait déjà un nom.

L’international anglais des moins de 21 ans a débuté mardi en Ligue des champions, disputant 76 minutes lors du match nul 1-1 à l’Atletico Madrid. Il a également impressionné, méritant les éloges de son entraîneur Hansi Flick – qui a maintenant un mal de tête de sélection avant le match de tête de la Bundesliga de samedi avec le RB Leipzig. Simon Collings.

(Images d’action via .)

Moyes s’apprête à retourner à Haller

West Ham a tenté sa chance en battant Aston Villa lundi soir. Tous au London Stadium savent qu’ils devront faire mieux s’ils veulent obtenir un résultat contre Manchester United ce week-end.

Le manager David Moyes a choisi de ramener Michail Antonio directement sur le côté contre Villa, mais il était clair que l’attaquant n’était pas tout à fait en forme et que le joueur de 30 ans était accro à la mi-temps, avant d’être exclu du choc de samedi.

Maintenant, Moyes semble certain de ramener Sébastien Haller. La signature du record du club a été améliorée récemment, mais a du mal à marquer des buts lorsque les Hammers joueront trois à l’arrière, comme ils le feront contre United demain. Jack Rosser.

(West Ham United FC via . Ima)

Marcelo Bielsa n’aura pas eu besoin de déployer d’espions autour de Cobham pour savoir quelle menace représente Chelsea. Le manager de Leeds, qui a exaspéré le Derby de Frank Lampard pendant tout l’épisode “ Spygate ” il y a quelques années, sera bien conscient de la tâche qui attend son équipe ce week-end.

Lampard a pu abandonner neuf joueurs à Séville en milieu de semaine de la Ligue des champions et a tout de même gagné 4-0. C’était le moyen idéal de déranger l’esprit de Bielsa avant le voyage de Leeds à Stamford Bridge. Avec autant de force en profondeur, il est presque impossible de prédire la formation de départ de Chelsea. James Robson.

(

Lampard s’est affronté avec Bielsa à propos de l’incident du “ Spygate ” à l’époque de Derby County

/ .)

Le palais doit trouver une verve offensive

Après deux matchs, deux défaites et aucun but, Roy Hodgson sait que Crystal Palace doit prendre les devants ce week-end. Les Eagles affronteront West Brom dimanche et ayant échoué contre Burnley et Newcastle seront désespérés de s’assurer qu’ils ne sortiront pas d’une série de matchs gagnables sans rien à montrer.

Le retour de Wilfried Zaha après son test positif de Covid devrait aider leur cause, mais après des départs consécutifs bâclés, Hodgson a appelé son équipe à intensifier et à montrer une certaine confiance avant leur voyage aux Hawthorns. Jack Rosser.

(.)

Les attaquants en forme se battent

Les deux meilleurs buteurs du championnat se rencontreront à Brentford samedi. Adam Armstrong a marqué 14 buts pour Blackburn Rovers et Ivan Toney a maintenant 13 buts depuis son déménagement de 10 millions de livres sterling à Brentford cet été.

Après un début de saison lent, Brentford passe vraiment à la vitesse supérieure sous Thomas Frank et commence à ressembler à la vraie affaire. Les Bees en ont remporté trois de suite, sont invaincus en huit matches et ne sont plus qu’à deux points du leader Norwich après la victoire 2-0 de mardi à Rotherham. Si Toney maintient sa forme brûlante devant le but, ils seront sûrement dans le mix de promotion automatique à la fin de la saison. Malik Ouzia.

(.)

