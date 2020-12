T

il n’y a “pas assez de preuves” pour le moment pour soutenir la prise de vitamine D pour prévenir ou traiter Covid-19, ont déclaré des organisations de premier plan.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a demandé aux experts de procéder à un examen rapide des preuves actuelles après que certaines études ont suggéré que la vitamine D pourrait être efficace contre le coronavirus.

L’Institut national pour l’excellence de la santé et des soins (Nice), qui a dirigé l’examen rapide, a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires, en particulier des essais contrôlés randomisés de haute qualité.

Selon l’avis actuel de Public Health England (PHE), les gens devraient prendre 10 microgrammes (400 UI) de vitamine D chaque jour entre octobre et début mars pour garder les os et les muscles en bonne santé.

PHE conseille également aux personnes les plus à risque de ne pas avoir suffisamment de vitamine D – comme les personnes à la peau foncée ou les résidents des maisons de soins – de prendre un supplément de vitamine D toute l’année.

Plus de 2,5 millions de personnes vulnérables à travers l’Angleterre se sont vu offrir des suppléments de vitamine D gratuits cet hiver.

Le Dr Paul Chrisp, directeur du centre de directives à Nice, a déclaré: «Bien qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves pour recommander la vitamine D pour la prévention ou le traitement du Covid-19 à l’heure actuelle, nous encourageons les gens à suivre les conseils du gouvernement sur la prise du supplément tout au long la période d’automne et d’hiver.

“Alors que la recherche se poursuit sur l’impact de la vitamine D sur Covid-19, nous continuons à surveiller les preuves au fur et à mesure qu’elles sont publiées et nous réviserons et actualiserons les directives si nécessaire.”

Le professeur Ian Young, président du Comité consultatif scientifique sur la nutrition (SACN), a déclaré: “Cette revue des preuves confirme qu’il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves disponibles pour déterminer qu’il existe une relation causale entre la vitamine D et Covid-19.”

Les experts estiment que les gens n’ont peut-être pas produit suffisamment de vitamine D à partir du soleil cette année en raison de périodes prolongées à l’intérieur en raison de la pandémie.

Le Dr Alison Tedstone, nutritionniste en chef chez PHE, a déclaré: «La vitamine D est importante pour la santé de nos os et de nos muscles.

«Nous conseillons à tout le monde, en particulier les personnes âgées, celles qui ne sortent pas et celles qui ont la peau foncée, de prendre un supplément de vitamine D contenant 10 microgrammes (400 UI) chaque jour.

“Cette année, les conseils sont plus importants que jamais, car plus de gens passent plus de temps à l’intérieur.”