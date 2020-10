Pas de chemisier! Emily Ratajkowski montre à nouveau sa grossesse | AP

Une autre surprise du show business est que le modèle britannique Emily Ratajkowski, a partagé sur ses réseaux sociaux l’avancée de sa grossesse en deux photos tendres en ne portant que des pantalons.

À 29 ans, Emily est née le 27 juin 1991 à Westminster, Londres, Angleterre au Royaume-Uni.Son nom complet est Emily O’Hara Ratajkowski, tout au long de sa carrière, elle a été caractérisée comme l’un des modèles les plus internationaux. connu dans le monde entier.

Il y a quelques jours à peine, elle a décidé de partager l’une des nouvelles les plus tendres qu’une célébrité puisse apporter à son Fandom, sa première grossesse pendant un certain temps, elle a gardé le secret car elle n’avait rien publié sur son compte officiel de Instagram Jusqu’à récemment, ses followers étaient remplis d’excitation et de joie lorsqu’ils ont vu les premières vidéos et photographies.

Emily Ratajkowski Elle a récemment publié à nouveau deux photographies, dans lesquelles elle apparaît montrant son ventre avec un message tendre, avec lequel sûrement tous ceux qui l’ont lu ont ressenti une grande émotion pour elle.

La photo a sûrement été prise pour une session du magazine Vogue, l’un des plus importants au monde, il semble qu’Emily Ratajkowski ne porte qu’un pantalon et pour couvrir ses parties elle a utilisé une fleur assez grande, qui recouvre la partie supérieure, sa célèbre charmes.

Tout au long de cette année, nous avons eu l’occasion de rencontrer quelques grossesses de célébrités qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux Emily Ratajkowski, aussi quelques naissances de grandes personnalités du cinéma et de la musique, en plus du mannequinat.

Dans sa photographie, elle a commencé par dire qu’elle se sentait trop honorée d’avoir «de fausses notions de contrôle», car sa grossesse a provoqué le mystère de ne pas savoir comment son corps va changer au fil des mois et même le fait de savoir comment ce sera son fils, entre autres.

Cependant, elle ressent une «grande impuissance» face à sa grossesse, malgré cela, elle est étonnamment insouciante, car elle est sûre que tout se passera bien au cours de sa grossesse.

Au lieu de ressentir de la peur, je ressens un nouveau sentiment de paix, j’apprends déjà de cette personne dans mon corps, je suis plein d’étonnement partagé pour ses disciples.

Ses publications ont généralement une réaction immédiate de la part de ses followers, il en compte respectivement environ 26 millions 29 mille, chacune de ses photographies ou vidéos est généralement très appréciée des internautes.

Jusqu’à présent, elle n’a pas partagé plus d’informations concernant son futur enfant, on ne sait pas quand elle va accoucher ou quels moyens elle va utiliser pour l’avoir, va-t-elle subir une césarienne ou sera-ce naturel?

Elle est mariée à Sebastian Bear Mc-Clard depuis 2018, le 26 octobre de cette année, elle a partagé la nouvelle de sa première grossesse; En plus d’être un modèle international reconnu, elle est également actrice de télévision et de cinéma, elle a participé à plusieurs projets cinématographiques depuis 2004.

Dès que sa participation à la télévision a commencé en 2009, il a également eu l’opportunité d’apparaître dans des vidéoclips depuis 2012, mais en 2013 il est apparu dans la vidéo officielle de la chanson “Blurred Lines” du chanteur Robin Thicke avec TI et Pharrell Williams avec cette participation est ce qui l’a rendue célèbre car sa participation était assez surprenante, en particulier dans la version adulte.

La modèle britannique Elle est reconnue dans le monde entier surtout pour n’avoir aucune douleur à montrer ses charmes et sa silhouette complète que ce soit avec peu, pas de vêtements ou en transparents, elle a confiance en sa silhouette et la montre à chaque occasion.

Il sera intéressant de voir le déroulement de sa grossesse et ses photographies ultérieures, de par son métier nous sommes sûrs que les clichés qu’elle publiera désormais seront toujours aussi impressionnants que tendres.

