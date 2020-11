Sans costumes!, Karime Pindter donne un beau spectacle à la nature | Instagram

Libre comme le vent! C’est la sensation de la photographie spectaculaire que Karime Pindter a donnée à ses followers sur Instagram de belle nature.

La belle fille de Rive d’Acapulco Il a partagé la photo dans laquelle sans garde-robe il est montré face à la nature et directement pour voler des soupirs sur Instagram.

Dans un cadre qui inspire la beauté et la paix, Karime Pindter posé pour l’objectif de la caméra juste soulevé, du lit et avec seulement la nature de l’accessoire.

Sur la photo que la belle Matrioshka a partagée sur son compte Instagram officiel, Karime Pindter peut être vue le dos découvert, le dos à la caméra et profitant du panorama vert devant ses yeux.

Le célèbre ami de Manelyk González Il a joué avec les draps pour couvrir l’essentiel et ravir complètement Instagram.

L’influenceur était dans ce qui semble être une salle spectaculaire avec des murs en verre transparent qui vous permet de voir parfaitement le paysage, un moment vraiment enviable.

Karime Pindter il voulait faire allusion à la beauté de l’endroit avec son message et a ajouté combien il aimait cet endroit.

C’est ainsi que j’aimerais me réveiller tous les matins, a écrit le membre de la série télé-réalité MTV avec la photo.

La photo a été partagée sur le réseau social il y a deux jours et a dépassé les 190 mille réactions de ses fans. Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de commenter quelque chose à la belle Karime Pindter et de faire allusion à sa beauté et à quel point ils aimeraient partager ce moment avec elle dans ce lieu paradisiaque.

REGARDEZ LE PANORAMIQUE SPECTACULAIRE DE KARIME ICI

Karime Pindter avec Manelyk González sont devenus le duo dynamique d’Acapulco Shore, depuis ces filles, en plus d’être partenaires dans Rive d’AcapulcoCe sont de très bons amis et ils se disent même comadres.

La combinaison des personnages et de la beauté de ces deux jeunes femmes a apporté une parfaite chimie à l’intérieur et à l’extérieur du célèbre spectacle de MTV. Les deux filles réussissent énormément sur leurs réseaux sociaux, mais ensemble, elles sont bien plus que cela.

Récemment, Karime Pindter et Manelyk González ont posé ensemble pour le célèbre réseau social de la plage; quelque chose qui a ravi ses followers sur Instagram. Les femmes célèbres portaient de magnifiques maillots de bain deux pièces qui leur permettaient de montrer leurs silhouettes dans toute leur splendeur.

Dans ladite photographie, le Matriochka et son comadre a posé depuis un lit de camp, l’un sur lui et l’autre légèrement penché pour se faire passer pour un coquin. Soleil, beauté, sable et mer, la combinaison parfaite.

La publication en question a été faite le 1er octobre et a dépassé les 400 mille réactions sur le célèbre réseau social, les compliments pour les deux stars d’Acapulco Shore ne pouvaient pas manquer dans la boîte de commentaires.

Qui d’autre a apprécié le pont? Commentaire Si vous en avez besoin pour le week-end, a écrit la belle Karime Pindter, la photo a été partagée sur son compte Instagram officiel.

Karime et Manelyk ainsi que de nombreux autres jeunes d’Acapulco Shore ont connu le succès grâce à ce célèbre spectacle de MTV. Ces filles ont voulu aller plus loin et ont décidé de devenir entrepreneurs et influenceuses.

Karime Pindter compte plus de cinq millions d’abonnés sur Instagram, tandis que le spectaculaire Manelyk González il a presque le double, avec plus de 10 millions.

Les deux se sont avérés être plus qu’un joli visage et ont profité de leur renommée pour devenir des modèles pour des marques reconnues, des couvertures et même créer leurs propres produits ou entreprises.