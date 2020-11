E

La ngland a remporté le titre des Six Nations en battant l’Italie samedi, mais il reste encore beaucoup de travail à faire lorsque la Coupe des Nations d’automne commencera dans 12 jours, selon l’entraîneur Eddie Jones.

L’Angleterre sera de retour à Twickenham pour la première fois en huit mois pour ouvrir le nouveau tournoi à huit équipes contre la Géorgie le 14 novembre. Le tournoi est composé des six équipes des Nations, plus les Fidji et la Géorgie.

L’Angleterre a vu l’Italie avec un point de bonus, son titre confirmé par la marge de la victoire de la France sur l’Irlande. L’Angleterre a célébré à Rome avant de retourner à sa base de Teddington pour soulever le trophée hier. L’équipe se réunira jeudi pour préparer le match contre la Géorgie.

Jones a déclaré: «Nous avons bien commencé, mais il reste encore beaucoup à faire, qui recommence dans deux semaines contre la Géorgie.»

L’Irlande et le Pays de Galles font également partie du groupe anglais, qu’ils rencontreront avant le tour final début décembre. Jones pense que le récent succès d’Exeter, ainsi que la victoire des Six Nations, placent le rugby anglais en position de force.

“Nous avons vu des clubs anglais remporter la Challenge Cup et la Heineken Cup et maintenant nous avons gagné les Six Nations, c’est donc une étape assez saine pour l’Angleterre”, a-t-il déclaré. «Cela ne fera que devenir plus sain.»

Pendant ce temps, le directeur général du rugby fidjien, John O’Connor, a révélé que trois membres de leur équipe avaient été testés positifs au coronavirus avant la Coupe des nations d’automne. Aucun des trois joueurs n’a présenté de symptômes et ils s’isolent tous.

