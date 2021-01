Pas de fin heureuse? Célébration de Belinda à Christian Nodal | Instagram

L’inquiétude augmente chez les fans de Christian nodal et Belinda, ceci après la récente célébration organisée par la petite amie du chanteur, l’interprète de “Adiós Amor” n’a pas partagé de photos sur leurs réseaux sociaux, les utilisateurs spéculent que cela peut être un “mauvais signe”.

Belinda et Christian Nodal est l’un des couples les plus controversés du moment et c’est ce 11 janvier que le chanteur de musique régionale et petit ami de la pop star a fêté son anniversaire, c’est pourquoi Belinda a organisé quelque chose de très spécial

Pour les utilisateurs des réseaux sociaux et les fidèles adeptes du couple, il était quelque peu étrange que le chanteur, Christian Nodal, ne se vante rien de la célébration spéciale que Belinda elle-même avait apparemment commandée.

Cela incluait également l’interprète de “Light without Gravity” puisque jusqu’à présent elle n’a dédié aucun message à son petit ami pour son anniversaire, bien que d’un autre côté, elle ait partagé quelques vidéos sur Instagram qui donnent un petit échantillon des surprises qu’il a préparées pour son beau.

Cependant, cela n’a pas empêché certaines spéculations de se demander si tout va vraiment bien entre le couple.

Il ne faut pas oublier que “Beli“et Nodal, n’ont aucun scrupule à montrer leur amour et le font souvent via les réseaux sociaux, où ils ont même des chansons dédiées, ont joué dans des vidéos et des images dans lesquelles ils semblent très proches et affectueux.

Donc, en cette occasion encore plus spéciale jusqu’à présent, aucun d’eux n’a partagé un moment ensemble.

Il y a encore quelques heures, un message du chanteur de Sonora via son compte Twitter, montrait sa solidarité avec l’époque qui se vit actuellement avec la présence de la pandémie Covid-19.

Comme il est difficile de célébrer la vie après tant de morts.

Même avec cela, Belinda n’a pas laissé la date passer inaperçue et a pris la tâche d’organiser quelque chose de très spécial! pour son petit ami, qui est venu la voir aujourd’hui anniversaire numéro 22.

A travers une série de vidéos que la chanteuse a partagées sur ses stories Instagram, les merveilleux gâteaux qui ont marqué le moment sont appréciés, posés sur deux tables basses.

Deux créations élaborées avec lesquelles le musicien de renom a décidé de se livrer à la région mexicaine, à son tour, il est possible d’apprécier certains personnages qui seraient les préférés de l’artiste, il convient de mentionner qu’il est un fan d’anime, donc ceux-ci seraient inspirés par dit thématique.

La fête commence! Les gâteaux les plus incroyables et les plus délicieux, tel est le message qui apparaît au bas de la première histoire de la chanteuse pop qui a fini par évoquer la marque en charge de les fabriquer.

De cette façon, les Espagnols “ont jeté la maison par la fenêtre”, comme on dit familièrement, cependant, l’auteur de “Dis-moi comment tu veux” n’a montré aucune réaction sur ses réseaux sociaux face aux surprises.

Même l’une des pages de fans les plus populaires du couple controversé de la série partageait une image de l’artiste, qui apparaît devant l’un des gâteaux prêt à souffler la grande bougie qui éblouit devant son visage, tandis que ses sourires étaient capturés par la caméra.

A travers cette image, le célèbre gagnant de la dernière émission de télé-réalité “La Voz México” a été la cible de félicitations émouvantes.

Bon retour au Soleil Que Dieu vous bénisse, chacun de vos jours avec une grande santé et la force de faire face aux vicissitudes que la vie vous met, bon anniversaire, lisez l’un des messages.

Malgré tout, l’indifférence de l’artiste n’est pas passée inaperçue et une vague de rumeurs et de soupçons tourne autour des deux qui jusqu’à aujourd’hui n’ont pas partagé une photo ensemble comme il est d’usage pour leurs fans. Sans doute plus d’un d’entre eux aurait aimé cette surprise de l’artiste.