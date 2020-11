Pas d’héritage! Le testament de José José n’incluait pas Sarita Sosa | Instagram

Il a été Anel Noreña, qui était la deuxième épouse du soi-disant “Prince de la chanson”, José José, qui a révélé les derniers détails sur le processus autour du testament de la chanteuse, n’est pas une bonne nouvelle pour Sarita Sosa et sa mère Sara Salazar, s’ils resteraient dans le rue?

Une nouvelle importante que l’ancienne actrice et mannequin Anel Noreña révèle aux médias, mettrait en jeu la stabilité économique dont ils ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui Sarita Sosa et Sara Salazar, respectivement fille et veuve du chanteur.

Lors d’un entretien téléphonique, Anel, la mère du premier-né de José José, a partagé de nouveaux détails sur le document laissé par son ex-mari et qui fait apparemment aujourd’hui partie d’un procès en cours pour déterminer officiellement les ayants droit de l’artiste.

L’ancienne star de la télévision a été interrogée sur la révélation de la volontéComment l’ont-ils découvert? ainsi que ses sentiments après avoir connu la dernière volonté de son ex-mari, qui n’aurait pas contemplé sa veuve Sara Salazar et sa fille Sarita Sosa.

Expliquez que ce testament a été stipulé pour plus de 30 ans et qu’il est légal dans tous les cas.

Ce qui a commencé, la semaine dernière, c’est l’ouverture du procès testamentaire et nous avons été convoqués. Ce qui s’est passé jeudi, c’est qu’on nous a informés qu’une action en justice a été déposée, cela signifie que ce testament a été accepté », a déclaré l’artiste.

Ancienne animatrice également de l’émission “Hoy”, Anel Noreña a précisé que seuls ses enfants et elle étaient convoqués à la réunion.

Seuls ceux d’entre nous qui sont dans la volonté, et je vous le dis au pluriel, ceux d’entre nous qui sont dans la volonté, qui sommes mes enfants et moi.

D’autre part, il a commenté que pour le moment il préfère ne pas parler des propriétés à Miami qui impliquent Sara Salazar et Sara Sosa, et que ce sont elles qui seront chargées de les informer de quoi que ce soit.

Comme vous l’aurez compris, je ne sais rien de tout ça, les gens qui ont à le dire le diront au juge, pas à nous

Face à la question de savoir s’ils revendiqueront les propriétés que l’idole de la musique partageait avec Sara Salazar et Sarita à Miami, l’ex-femme de José José a répondu.

Je pense que pour le moment, le truc de Miami et de la Colombie n’a pas d’importance, s’il vous plaît. En ce moment c’est le Mexique, José est mexicain et là sa volonté mexicaine pour sa famille », a-t-il déclaré lors d’une conversation téléphonique pour l’émission« Sale el Sol ».

De même, Anel a déclaré que sa famille et elle-même avaient été surpris d’être informés, c’était quelque chose qu’ils avaient reçu avec une grande joie, a-t-elle déclaré.

Avec une grande surprise, mais avec un goût, avec un amour de voir que leur père ne les a jamais oubliés et que tout était de la mauvaise influence de Miami, tu me comprends? Il y a une joie dans le cœur de mes enfants, nous sommes fascinés par l’amour.

Enfin, l’artiste mexicaine a demandé aux médias de ne pas prêter attention aux versions tierces du sujet, a-t-elle déclaré.

Une chose que je vais vous demander, ne prenez à personne quoi que ce soit qui ne concerne pas cette affaire qui ne vient pas de José, Marysol ou moi, mes enfants sont ouverts à ce que vous les interviewiez et tout sauf eux à un tiers main ok fini

C’était le 28 septembre dernier que le départ du chanteur avait un an et jusqu’à présent ses deux familles au Mexique et à Miami poursuivent les différends qui prendraient désormais une nouvelle tournure sur la base des résultats indiqués dans ce document.