L’attitude de l’un des chanteurs et acteurs les plus célèbres de tous les temps, Vicente Fernández, a surpris tout le milieu artistique, après la vidéo qui l’a placé au centre de violents scandales, désormais plus de femmes affirment avoir été touchées! pour lui “Charro de Huentitan“.

L’acteur de cinéma mexicain établi et considéré comme l’un des plus grands interprètes du genre régional, Don Vicente Fernandez, a été dénoncé ces derniers jours après une vive polémique sur un enregistrement qui l’a conduit à faire l’objet de diverses accusations de la part des médias.

De cela, beaucoup auraient pensé qu’avec le passage des jours ajoutés à d’autres nouvelles qui surviennent au milieu du show business, le matériel serait oublié, cependant, apparemment ce ne sera pas comme ça, ceci après que plus de femmes aient décidé de soulever le voix contre le patriarche des Fernández.

Le sujet gagne à nouveau en pertinence puisque d’autres femmes qui prendraient l’exemple de la première fille ont partagé que l’interprète de “Loi de la colline“Je les aurais aussi manqué de respect

Apparemment, d’autres utilisateurs révélaient des vidéos dans lesquelles le père de l’artiste, Alejandro Fernandez Il les a également touchés d’une manière intrépide, cependant, en s’en rendant compte, ils n’ont pas «su comment réagir», soulignent-ils.

Les victimes présumées détaillent qu’elles ont des preuves de certains moments où elles se sont approchées pour demander un autographe ou une photo du soi-disant «Fils du peuple», et il en a profité pour toucher ses fans, sans apparemment qu’ils s’en aperçoivent.

Elle n’est pas la seule, elle l’a fait à ma tante aussi ‘… Elle passait sa main autour de ma taille et petit à petit elle a levé la main sur ma poitrine, je ne m’en rendais pas compte, disent quelques vidéos qui ont été téléchargées sur le Plate-forme.

C’est l’utilisateur, @Chicapicosa qui a exposé deux autres vidéos qu’elle a partagées sur son compte Instagram

Dans les deux, le “Roi des palenques” peut être vu toucher d’autres fans qui ont posé à côté de lui et sa main apparaît au même endroit, l’utilisateur du compte, précise qu’ils ne sont pas récents, mais sans aucun doute ils ajouteraient un plus de preuves de la première vidéo qui a été publiée.

Et le 3ème sort … (toutes ces images qui sortent datent d’il y a quelques années)

Jusqu’à présent, le chanteur de 80 ans lui-même n’a pas commenté ces déclarations.

La première des vidéos Tik Tok

Le 21 janvier, une vidéo de la plateforme a fait de “Don Chente” une tendance après que dans un enregistrement avec trois femmes, sa main a été prise au mauvais endroit.

Le clip a été enregistré en 2017 lorsque les femmes en question, fans de la chanteuse, en ont profité pour se rapprocher et prendre un souvenir de leur rencontre avec l’idole de la musique ranchera, une dame sur le rivage et une fille à l’autre bout, tandis que le “Charro” est au milieu à côté d’une jeune femme, cependant, quand il l’a embrassée, sa main a été prise au mauvais endroit.

La vidéo qui a circulé sur Internet cette semaine a été la raison pour laquelle le patriarche de “Los Fernández” a été critiqué par certains médias et même par des célébrités, qui l’ont qualifiée de “manque de respect”, bien que beaucoup des utilisateurs sur les réseaux sociaux sont venus à sa défense.

A-t-elle reçu les commentaires négatifs?

Il faut dire qu’apparemment, c’est la jeune femme qui a eu le pire, après avoir dénoncé ce matériel, ils précisent qu’elle a été agressée sur les réseaux sociaux et ils l’ont même qualifiée d ‘”opportuniste” selon les internautes “elle voulait ses cinq minutes de gloire” depuis “Il a gardé le silence pendant si longtemps.” Sans aucun doute, ce type de comportement de la part de quiconque est regrettable.

Compte tenu de cela, la jeune femme a expliqué pourquoi elle avait décidé de rompre le silence ainsi que le fait que son visage ne reflétait pas la gêne à l’époque.

La raison pour laquelle mon expression semble si calme n’est pas parce que j’aimais ça, c’était plutôt parce que je n’avais pas réalisé que sa main était là avant de voir les photos et les vidéos avec ma mère. Je me suis sentie violente et très en colère contre l’homme, que tout le monde le défend, a déclaré la jeune femme en anglais.

Alejandro Fernández explose-t-il?

Quant au fils de Vicente Fernández, Alejando, l’aîné des «Potrillos», a récemment réagi à ces disputes et controverses dans lesquelles son célèbre père joue. Lorsque l’héritier des Fernández a été interrogé, il a voulu minimiser le fort scandale qui tache l’image du artiste.

Je n’ai rien à dire, c’est mon père. Pour moi, les médias et les réseaux sociaux … celui-là, je ne commence jamais à revoir les commentaires, car je ne suis pas intéressé.

De la même manière, il a suggéré aux médias qu’ils recherchent son père pour l’interroger sur cette question et s’il pense que son père serait incapable de toucher un fan?