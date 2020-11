Pas le froid!, Livia Brito ouvre la veste et montre ce qu’il y a en dessous | Réforme

La belle actrice Livia Brito a gâté ses followers sur Instagram en posant avec une tenue de sport, mais a fini par montrer ce qu’il y avait en dessous.

Le début de la dernière séance photo pour Instagram de la célèbre actrice indiquait que ce serait le ton de l’hiver donc il n’y aurait pas beaucoup de peau; cependant, Livia brito Elle a vérifié que ses followers avaient tout avec elle et ont montré plus que ce à quoi ils s’attendaient.

Le beau protagoniste de Le pilote Elle a été vue appuyée sur un canapé avec une tenue de sport très chaude, il semblait qu’il ne manquait à la belle actrice qu’une tasse de chocolat et un feu de joie pour profiter du froid.

Mais Livia Brito a surpris tout le monde en se débarrassant progressivement de sa veste et en finissant par montrer ce qu’il y avait en dessous avec le passage des photographies à travers la galerie Instagram.

Les photographies montrent la célèbre femme abaissant un peu sa veste pour enfin poser sans elle, avec seulement un petit haut blanc et le pantalon à carreaux ajusté qui lui permettait de voir son anatomie bien formée. Il convient de noter que la belle actrice partage sur les réseaux sociaux à quel point elle est disciplinée avec ses routines d’exercice et c’est pourquoi elle a un abdomen marqué et une envie.

Cette belle femme en a profité pour partager avec ses adeptes un message de vie profond que nous devrions tous prendre.

Faisons toujours ce que nous voulons, avant que cela ne devienne ce que nous voulions faire, a écrit la star du feuilleton à côté des photographies.

La publication de la belle Livia Brito a été partagée il y a 17 heures et a dépassé les 95 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Jolie “,” Belle “,” Belle “, des bisous, des cœurs, des visages aimants et autres ont rempli la boîte de commentaires de la belle actrice.

Récemment, l’agitation dans les réseaux sociaux a pris la belle Livia Brito comme protagoniste. Tout a commencé lorsqu’un journaliste l’a accusée, ainsi que son partenaire, de l’avoir physiquement affecté, ce qu’elle a fait officiellement et que la rumeur a couru que l’actrice pourrait être enfermée pour sa responsabilité.

Compte tenu de cette nouvelle, le célèbre Mhoni Vidente a partagé que Livia Brito était bouleversée et que c’était la raison pour laquelle cette situation s’était produite. Le voyant a assuré que le protagoniste de Savons TV elle suivait un traitement hormonal pour devenir mère et cela l’avait vraiment bouleversée émotionnellement.

Cette nouvelle est devenue très grande et le tollé a fini par toucher la belle actrice au travail. Il a été annoncé que Livia Brito était considérée comme le protagoniste du nouveau feuilleton du producteur Juan Osorio; Cependant, il a été annoncé plus tard qu’elle serait remplacée après le tollé avec le journaliste.

Malgré tout, la belle célèbre a décidé de se concentrer sur le positif et reste au courant de ses followers sur les réseaux sociaux, où elle partage fréquemment des contenus et des photos d’elle-même.

Tel est le cas de sa session pour la fête du 2 novembre, une date vraiment spéciale au Mexique. Le beau Livia brito Elle est devenue une catrina moderne et vêtue totalement de noir et avec un chapeau, a posé à côté de citrouilles et d’autres pour célébrer les dates.

Bien qu’étant une célébrité assez réservée dans sa robe, elle ravit également les internautes avec sa belle silhouette et on peut trouver sur son Instagram quelques photos d’elle portant de belles dentelles b @ par des poupées et autres; montrant ce côté coquin dont il n’abuse généralement pas.

Cela a été une année 2020 difficile pour la belle Livia; Cependant, ses 5,5 millions d’abonnés sur Instagram montrent son soutien et son admiration inconditionnels et la maintiennent en tant qu’influenceuse.