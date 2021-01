Même Belinda en maillot de bain n’a pas fait réagir Christian Nodal | Instagram

La chanteuse Belinda est apparue couverte d’étoiles, devenant une tendance forte sur les réseaux sociaux, ceci après s’être montrée avec un maillot de bain dans lequel sa belle silhouette se détachait, en un instant elle est devenue la plus acclamée, cependant, son beau, Christian nodal n’a pas réagi cette fois.

L’interprète d’origine hispano-mexicaine s’est positionnée comme l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires et le fait que sa relation avec Chistian Nodal l’ait placée sous les projecteurs est indéniable.

C’était dans l’une de ses publications les plus récentes dans laquelle Belinda peut être vue en maillot de bain de style polka avec des étoiles blanches sur fond noir, sa silhouette marquée était le protagoniste à cette occasion après que la belle artiste ait bougé ses hanches au rythme de la Musique.

“Beli«Elle a complété sa tenue avec un chapeau et des lunettes de soleil glamour qui lui ont fait sensation auprès de ses fans. À travers quelques commentaires, des messages tels que

Je veux cet abdomen x Dieu … lisez quelques-unes des réactions.

J’adore ta façon d’être très drôle parce que cela te fait voir que tu as un beau monde intérieur.

Soudain, ma faim et mon anxiété vis-à-vis des sucres ont disparu, étaient quelques-uns des messages dédiés à l’artiste.

La vidéo est devenue une tendance sur les réseaux sociaux, ajoutant plus de 1,5 million de vues sur Instagram, mais ce qui a suscité plus de curiosité, c’est que l’artiste musical régional, Christian Nodal, n’a même pas réagi à la publication de sa petite amie.

Jusqu’à présent, le couple avait été très proche après avoir célébré Noël et le Nouvel An ensemble dans un rassemblement spectaculaire de Belinda, de sa famille et de quelques amis, entourés d’une décoration de Noël excentrique.

2021 est arrivée pour Belinda en compagnie de ses parents, de son frère ‘Nachito’ et de la main de Christian Nodal. Une soirée au cours de laquelle Peregrin Schüll et Nodal sont restés ensemble jusqu’à l’aube où ils portaient même un pyjama de Noël et la pop star a dansé avec son père Ignacio Peregrín au rythme de Rosalía et Emmanuel à l’arrivée de la nouvelle année.

De même, avec le chanteur de “De los besos que te di”, il a partagé des moments très caramélisés dans lesquels ils ont ouvert des cadeaux et même une vidéo les a capturés pendant qu’ils dansaient à l’aube.

D’autre part, une façon de célébrer l’arrivée de cette année était la couverture que le chanteur a joué dans le magazine ELLE.

Avec une abondante chevelure rose pastel, la jeune femme a fait la couverture de l’un des magazines de mode et de beauté les plus vendus au monde. «2021 Nous sommes prêts à recommencer», est le message qui apparaît sur la couverture.

Mauvaise nouvelle pour Belinda

Malheureusement, après l’avoir vue si heureuse, cette 2021 a été marquée par de tristes moments pour l’interprète de 28 ans après avoir dû renvoyer son “fidèle compagnon”, son animal de compagnie “Gizmo”.

Son chien Chihuahua, qui était avec elle depuis 13 ans et après quelques crises de santé passées, Gizmo est finalement parti après avoir été victime d’une attaque.

Cela a dévasté la chanteuse qui dans ses histoires a partagé une série d’images diverses qui capturent les beaux moments qu’elle a vécus avec son ami «inséparable» et «fidèle», une douleur qu’elle a assuré qu’elle ne pouvait pas supporter puisque le petit Gizmo l’a accompagnée pendant tout le temps et avec son amour, il aurait réussi à surmonter certaines crises.