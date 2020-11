Bien que vous ne le croyiez peut-être pas, Xavier López Rodríguez, connu dans le monde artistique sous le nom de «Chabelo», n’est pas d’origine mexicaine.

L’acteur et comédien est né le 17 février 1935 à Chicago, Illinois, États-Unis; Bien que son père soit mexicain, Xavier a passé son adolescence à Chicago, étant recruté, à l’âge de 18 ans, dans l’armée des États-Unis et servant dans une base à San Diego, on dit également qu’il était sur le point de participer à la guerre de Corée. .

Après son temps de soldat, il est allé avec son père d’origine mexicaine vivre à Mexico où il a étudié la médecine, une profession qu’il n’a exercée que pendant 4 ans.

Mais pendant ses années d’étudiant, un de ses amis et voisin, dédié à la production radiophonique d’une entreprise, l’a invité à travailler chez Televicentro. Dans cette entreprise, il a collaboré en tant qu’assistant de production, caméraman et directeur de salle, commençant à se sentir attiré par le théâtre, ce qui l’a conduit à étudier l’art dramatique pendant quatre ans.

Il a commencé en tant qu’acteur dans les télé-théâtres, en tant que substitut d’acteurs, jusqu’à ce qu’il rencontre Arturo Elizondo et Ramiro Gamboa, ce dernier plus connu sous le nom de Tío Gamboín, qui lui donnerait l’occasion de raconter une blague sur son émission, en assumant le nom du personnage de la blague. , Chabelo.

«Chabelo», Xavier commença peu à peu à gagner en popularité, réussissant même à être l’image de la société PepsiCo. Le talent de Xavier l’a amené à travailler à New York, au Puerto Rico Theatre, et il est revenu pour écrire et produire l’émission radio La media hora de Chabelo.

Il a également travaillé dans El show del Loco Valdés, La carabina de Ambrosio, La cuchufleta, entre autres. Pour 1967, Chabelo a créé l’émission En familia con Chabelo, diffusée tous les dimanches matin jusqu’en 2015.

