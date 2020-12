Pas seulement Manzanero, d’autres grands personnages sont partis le 28 | Réforme

La récente nouvelle de la mort du compositeur Armando Manzanero a choqué tous ceux qui à un moment donné ont connu la trajectoire du célèbre auteur-compositeur-interprète mexicain, le chanteur a rejoint la liste des autres grandes figures qui sont parties un jour 28.

Auteur-compositeur-interprète renommé de plus de 400 chansons, Don Armando Manzanero, est décédée à l’aube du lundi 28 décembre à l’âge de 85 ans, victime des complications de la Covid-19.

Sans aucun doute, cela a signifié une grande perte pour le médium artistique, icône du boléro et l’une des plus importantes du monde hispanophone qui laissera un grand héritage avec ses paroles, dont aujourd’hui se poursuivra sûrement dans la voix de nombreux artistes qui façonneront sa mémoire. à travers eux.

D’autres personnages bien-aimés de l’émission qui sont partis précédemment ont coïncidé ce même jour.

Le “génie de la comédie”

Les rires se sont éteints quelques instants pour rendre hommage à ce qui était considéré comme un génie de la comédie au Mexique, Don Manuel, plus connu sous le nom de “El Loco” Valdez, parti le 28 août 2020.

L’acteur et comédien a péri à l’âge de 89 ans après avoir été confronté à une dure bataille contre le cancer qui le tourmente depuis longtemps.

C’est en avril 2017 que “Loco” a reçu un diagnostic de cancer de la peau, à partir de ce moment-là, il a entrepris une dure bataille pour tenter de surmonter cette condition difficile.

Sans aucun doute, malheureuse perte dans le monde du divertissement, Manuel el “loco” faisait partie de l’une des dynasties les plus appréciées de la télévision au Mexique, les “Valdés”.

Il était composé de Germán Valdés “Tin Tan” (1915-1973) Ramón Valdés, “Don Ramón”, dans “Chavo del 8” (1923-1988) et Antonio “El Ratón” Valdés, les trois grandes références de la comédie mexicaine .

Le “Prince de la chanson”. (2019)

Il faut dire que depuis 2019, le monde du divertissement au Mexique a été fortement ébranlé, le 28 septembre de la même année, la grande majorité du pays a pleuré le départ des soi-disant “Prince de la chanson», José José, la nouvelle a choqué tout le monde, le« triste »est parti à 71 ans.

“Le navire de l’oubli”, interprété par la voix unique de José Rómulo Sosa, “José José”, sonnait comme jamais auparavant comme beaucoup d’autres de ses succès avec lesquels les restes de l’interprète qui est arrivé de Miami, Floride, où vécu ses dernières années.

Un grand cortège de personnes accompagna le cortège funèbre jusqu’à la basilique de Guadalupe et plus tard au Panthéon français, où ses restes reposeront enfin avec ceux de sa mère, selon l’un de ses derniers vœux exprimés dans la vie. Une journée bien triste pour nombre de ses fans et admirateurs qui n’ont pas hésité à lui rendre divers hommages.

Juan Gabriel 2016

Le soi-disant «Divo de Juárez» a choqué tous ses fans lorsque la nouvelle de sa mort a éclaté le dimanche matin 28 août 2016. Beaucoup de gens ont refusé de croire qu’il avait péri et des rumeurs ont même surgi selon lesquelles il était peut-être vivant.

L’impression était très grande et personne ne pouvait croire qu’Alberto Aguilera Valadéz, mieux connu sous le nom de Juan Gabriel, n’était plus de ce monde.

Le chanteur a quitté son domicile de Santa Monica à l’âge de 66 ans, Juan Gabriel Il avait des présentations en attente dans le syndicat américain lorsqu’une crise cardiaque a surpris l’interprète de Noa Noa.

Immédiatement, partout a commencé à entendre ses chansons, ses concerts, des films ont été répétés dans chaque espace de radio ou de télévision avec des paroles qui ont fait tomber amoureux plusieurs générations.

Le “Divo de Juárez” est né à Paracuaro, Michoacán, le 7 janvier 1950, il s’est démarqué en tant qu’acteur, musicien, compositeur, producteur et philanthrope, auteur de 1 800 chansons enregistrées sous différents formats.

Chespirito 2014

C’était en 2014 lorsque Roberto Gómez Bolaños a perdu la vie, mon cher “Chespirito«Il est parti le 28 novembre 2014 chez lui à Cancun, les causes étaient dérivées d’une insuffisance cardiaque.

Le créateur de personnages inoubliables: “El Chavo”, “Chapulín Colorado” et “Docteur Chapatín” entre autres.

Ses programmes ont conquis le cœur de plusieurs générations à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique, et aujourd’hui on se souvient de lui comme l’un des comédiens les plus aimés, ainsi que de la grande majorité de ses personnages.

L’icône de l’Amérique latine a également joué dans certains films mexicains, «El chanfle», «El chanfle 2», «Don Ratón y Don Ratero», «Charrito and wind music», de la même manière qu’il a marqué son passage au théâtre avec la pièce “11 y 12” sous lequel il a offert 28 000 représentations.

L’artiste laisse dans le deuil six enfants de son premier mariage avec Graciela Fernández et sa dernière épouse Florinda Meza, le personnage inoubliable de “Doña Florinda” qu’il a épousé en 2004.