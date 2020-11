O

Il était une fois, si vous aviez un thérapeute, vous étiez qualifié de particulier. De nos jours, vous êtes plus susceptible d’être qualifié de particulier pour ne pas en voir un. L’ancien réveil était ouvert avec des amis sur la santé mentale, le nouveau réveillé sait quand arrêter de drainer des amis – et vider un professionnel rémunéré à la place.

Non pas que ce soit une surprise tant d’entre nous ont besoin de se décharger sur quelqu’un, Covid joue avec notre conception de la raison. Nous ne savons plus ce qui est normal, alors nous pensons que nous pourrions aussi bien demander à un thérapeute. Et ce n’est pas seulement à cause de Covid: étant donné que nous pensons que nous pouvons probiotiques notre chemin vers nos meilleures vies, ce n’est pas une surprise que nous voulions aussi essayer de décoller nos névroses. En plus de nous permettre de profiter davantage de notre vie, nous croyons que la thérapie nous permet d’être de meilleures personnes et, surtout, rien à voir avec nos parents.

La thérapie évoquait des images de glissement dans le Prieuré, des émotions réprimées de l’école, mais le passage à la thérapie en ligne pendant la pandémie a égalisé Harley St et Specsavers-

le type diminue, tandis que beaucoup offrent des rabais pour compenser le traumatisme de divulguer un traumatisme de l’enfance sur Internet – les gens dépensent ce qu’ils auraient sur leur abonnement hebdomadaire.

Les jeunes femmes en particulier parlent de trouver le bon thérapeute, comme trouver The One: «N’ayez pas peur d’en rencontrer quelques-uns – vous avez juste un sentiment, vous savez. Après les rendez-vous, nous émaillons la discussion de groupe avec les citations de notre thérapeute, comme si nous avions eu une audience privée avec Oprah. Peut-être que les thérapeutes d’autrefois étaient sans jugement et à la mâchoire placide, mais ceux que je connais sont pleins de one-liners zingy et d’analyses de personnages tranchantes, que nous nous répétons en huant de rire. Je suis sûr que nous sommes censés considérer les thérapeutes comme des sages au-dessus des plaisirs du monde, mais essayez d’expliquer cela à mon amie qui a fait la sienne en Selling Sunset pendant l’été.

Bien sûr, nous ne sommes pas ouverts à propos de notre thérapie avec tout le monde: en lock-out, nous sommes coincés à l’intérieur avec les personnes qui sont la raison exacte pour laquelle nous sommes en thérapie. Une amie qui a emménagé avec ses parents pour le confinement, s’échappe dans la lande locale pour ses séances; iPhone à la main, elle crie dans le vent à propos de sa mère à son thérapeute à Belgravia. Un autre s’enferme dans les toilettes pour ses rendez-vous, jouant de la musique minuscule pour couvrir le bruit.

Nous avions l’habitude de dire que tout le monde à New York allait en thérapie mais je pense que tout le monde à Londres y va aussi, c’est juste que vous n’en avez jamais entendu parler auparavant parce que nous aimons nous raidir la lèvre supérieure et Blitz sur nos problèmes. Ce n’est pas étonnant que nous ayons tant à parler à nos thérapeutes.

Cette semaine, Pfizer a délicatement repoussé l’annonce de Moderna d’un vaccin efficace à 94,5%, annonçant qu’ils avaient révisé leur taux de réussite initial à 95%. Ces Américains ne peuvent s’empêcher d’essayer de s’unir comme s’ils étaient des ex à une fête: «Oh, il a un doctorat? Ma nouvelle petite amie est mannequin. Tout était assez divertissant jusqu’à aujourd’hui quand, marre d’être laissé de côté, Oxford ressentit le besoin de peser le pas en annonçant triomphalement que leur vaccin avait une réponse immunitaire «encourageante».

Ce n’est pas que nous nous attendions à ce qu’Oxford participe avec un taux de réussite de 95,5%, c’est juste un peu embarrassant que notre précieuse institution ait été débordée par le nouvel enfant du quartier. C’est comme la guerre d’indépendance une fois de plus, mais cette fois, les Américains gagnent à cause de Dolly Parton.