Pat McAfee ne sera pas vu à la télévision de la WWE pendant un petit moment. Selon Dave Meltzer de Wrestling Observer Newsletter, l’ancienne star de la NFL va quitter 2020 après son impressionnante course sur NXT cette année. Meltzer a déclaré que McAfee pourrait revenir au printemps.

“On nous dit que McAfee sera absent de la télévision pendant un certain temps”, a écrit Meltzer dans le bulletin de cette semaine. “C’était l’appel de la WWE, pas le sien. Aucun calendrier précis n’a été dit, mais on nous dit qu’on lui a donné l’impression que ce sera le printemps. Il est tellement naturel à cela et vraiment, si le créateur principal de l’alignement ne l’était pas. un tel gâchis, il devrait être là. De plus, son affiliation susciterait beaucoup plus de discussions dans les médias sportifs si elle était à Raw ou à SmackDown et contrairement à la plupart des célébrités, vous n’avez pas à craindre que ses segments ou sa fin physique se détachent mal.”

McAfee a fait tourner les têtes lors de son match contre Adam Cole à NXT: TakeOverXXX l’été dernier. McAfee a perdu le match mais a pu affronter l’un des meilleurs lutteurs professionnels au monde. Il a également participé à NXT War Games et était tout aussi impressionnant. Ce que la WWE pourrait faire, c’est déplacer McAfee vers Raw ou SmackDown une fois qu’il reviendra, comme Meltzer y échappa. McAfee a parlé à ESPN en août et il a évalué sa performance contre Cole.

«Je pense que dans l’ensemble, j’ai rendu hommage à l’entreprise», a-t-il déclaré. «Je pense que j’ai très bien compris l’indignation qui est survenue lorsque mon match a été annoncé – quand Triple H a lancé Get Up et m’a lancé un défi, et je l’ai accepté de ma lune de miel – la réaction immédiate de la communauté de lutte a été négative. Et je comprends très bien pourquoi, car étant un fan de longue date, chaque fois qu’un étranger entre [from a wrestler’s perspective], non seulement ils prennent une place dont je rêvais de faire partie, mais ils prennent également une place que quelqu’un d’autre pourrait avoir. “

Si McAfee revient au printemps, il pourrait être impliqué dans un scénario pour WrestleMania. L’année dernière, les fans ont vu l’ailier serré des Tampa Bay Buccaneers Rob Gronkowski être l’hôte invité de WrestleMania 36 et remporter le titre 24/7. Il ne serait pas surprenant de voir McAfee présenter un spectacle lors du plus grand événement de l’année à la WWE.