Récemment lors de la transmission du programme Ventaneando, le principal hôte et gestionnaire de celui-ci Pati Chapoy, a fait quelques commentaires concernant le mariage du chanteur Ninel Condé et le fait qu’ils ont vendu les droits de leur mariage pour une transmission ultérieure en streaming.

Pendant environ 20 ans, Pati Chapoy dirige le programme Ventaneando, au fil des années, les pilotes sont passés et d’autres sont restés en vigueur, comme le cas de Daniel bisogno et Pedrito Sola, en tant que journaliste de longue date, animateur et leader du programme tout au long de toutes ces années, a fait certains commentaires qui ont suscité une vive controverse et qui ne font pas exception aujourd’hui.

Malgré le fait qu’elle soit une journaliste respectable et en raison du fait qu’elle est une femme, de nombreuses célébrités du show business à la télévision, au cinéma et en musique ont un certain respect pour elle, d’autres ignorent tout simplement son existence en raison des critiques qu’elle a formulées. diffusé lors de son apparition sur ledit programme.

Comme vous vous en souviendrez il y a quelques semaines Ninel Condé qui est une chanteuse et actrice renommée a épousé l’homme d’affaires colombien Larry Ramos, ce syndicat était impliqué dans un fort conflit et une controverse le même jour de leur mariage, rappelez-vous qu’ils ont décidé d’annuler l’événement le même jour car ils n’avaient pas les mesures de sécurité pour éviter la contagion du Covid-19, ils ont donc dû se marier ailleurs.

Malgré cette vive polémique, devenue à son tour une tendance sur les réseaux sociaux, pour le journaliste Pati Chapoy cette histoire d’amour avait déjà attiré l’attention depuis le début.

On dit que Larry Ramos a certains conflits juridiques aux États-Unis, ce sont en fait plusieurs accusations de fraude et de gestion illicite du capital, cela a donné lieu à Pati Chapoy et Daniel Bisogno a fait quelques commentaires sur le mari de “la Bombón” aujourd’hui.

Après avoir découvert que la chanteuse vendrait l’exclusivité de son mariage, Pati Chapoy a immédiatement fait référence au fait que “ce seraient de petits versements” pour couvrir certaines des nombreuses dettes que Larry Ramos avait, en plus de ses autres médias plus spéculés. que les bénéfices iraient directement au Colombien et que le programme Ventaneando pourrait également donner son avis sur la question.

Il ne fait aucun doute que la journaliste est assez astucieuse et sait très bien quel genre de commentaires elle peut faire et la controverse que cela peut provoquer, tant d’expérience a été faite par une femme imprudente et sarcastique, grâce à cela, tout le monde ne «s’implique» pas avec elle.

Avant ces commentaires presque immédiatement Ninel Condé s’est prononcé sur la question, a mentionné que le produit du mariage et sa transmission seraient destinés à l’organisation Fortaleza qui se consacre à la prise en charge et à l’aide aux victimes de la violence sexiste.

En plus de ce type de commentaires, Patyi Chapoy et Daniel débutant ont ajouté autre chose, que l’interprète avait l’habitude de ne trouver que des partenaires problématiques et quelque peu spéciaux, Daniel a ajouté dans ses propres mots que le chanteur Ninel Conde avait l’habitude de sortir “avec un pur méfait”, cela se réfère à une personne qui est méchante, perverse, ce terme est généralement attribué aux gens qui volent et volent.

C’est en octobre dernier que Pati Chapoy et Daniel Bisogno ont fait ce type de commentaires à propos du couple et mari actuel de Ninel Conde, en plus de déclarer qu’il avait tendance à défendre ses partenaires en utilisant un sermon au lieu de déclarations énergiques, ajoutant également qu’il pensait toujours la même chose de ses anciens partenaires romantiques.

Au cours des derniers mois, le nom de Ninel Conde a constamment fait la une des journaux ainsi qu’une tendance dans les réseaux sociaux, comme vous vous en souviendrez récemment, il était en litige avec Giovanni Medina, son ancien partenaire et père de son fils Emmanuel pour voir qui il pourrait avoir. garde de l’enfant.

Malgré les accusations critiques et autres commentaires négatifs qui ont été faits à la chanteuse Ninel Conde, elle ne peut s’empêcher de partager son bonheur actuel. Sûrement, elle met de côté ces commentaires et continue de profiter non seulement de sa vie, mais de sa carrière et cette nouvelle étape qu’il vient de recommencer.

