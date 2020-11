Pati Chapoy demande à Danna Paola de témoigner contre Eleazar Gómez | Réforme

Le célèbre chauffeur Pati Chapoy il a supplié le chanteur Danna Paola briser le silence sur son ex-petit ami Eleazar Gómez: «Ce serait bon pour les femmes», et certains utilisateurs pensent même qu’elle devrait se joindre aux plaintes contre elle.

Comme vous vous en souvenez, l’ex-petit ami de Danna Paola, Eleazar Gomez, est actuellement en détention pour avoir frappé, mordu, agressé et tenté d’étrangler sa petite amie, Stephanie Valenzuela, et le combat acharné aurait commencé après que l’acteur lui ait proposé et que le mannequin n’ait pas accepté sa proposition.

Après que le grand scandale ait été rendu public, d’autres femmes qui avaient des relations amoureuses avec Eleazar ont élevé la voix pour rejoindre le plaintes pour violence physique contre l’acteur.

Ce fut le cas de Jeanette Karam, qui a également subi des violences physiques, psychologiques et verbales tout en maintenant une relation avec l’acteur mexicain.

Il est bien connu que Danna Paola Il avait une relation de six ans avec Eleazar Gómez et leur romance était assez controversée, car bien que dans la telenovela “Dare to Dream”, ils aient joué dans une belle romance, dans la vraie vie, c’était le contraire.

De nombreux rapports ont affirmé à plusieurs reprises que l’acteur était très jaloux, possessif et agr3sivo avec le protagoniste de “Elite”, en plus d’avoir neuf ans de plus qu’elle, puisque Eleazar avait 23 ans et Danna 14.

Et c’est comme ça maintenant que Éléazar a été arrêté, certains internautes des réseaux sociaux ont commencé à revivre le combat acharné qu’il avait eu avec Danna Paola dans le passé, soulignant qu’il avait eu une histoire violente avec plusieurs de ses anciens partenaires.

De même, le journaliste du divertissement, Pati ChapoyIl a commenté sur son programme que ce serait une très bonne chose pour Danna de témoigner également contre Eleazar, puisqu’elle a également été victime de son viol.

Ce serait quelque chose d’extraordinaire et quelque chose de bien pour toutes les femmes si elle (Danna Paola) se joignait à ces plaintes », a déclaré Chapoy.

Par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, jeudi dernier, lors de l’annonce de l’arrestation d’Eleazar Gómez, Daniel Bisogno a rappelé qu’il avait été témoin des mauvais traitements infligés à l’acteur envers Danna Paola.

Pendant “Ventaneando”, le chauffeur a avoué qu’une fois qu’il les avait vus et qu’Eleazar avait eu du mal avec le chanteur, cependant, bien qu’il ait pensé à l’approcher pour l’aider, il a vu plus tard comment ils s’embrassaient, comme si de rien n’était.

En revanche, vendredi, “Ventaneando” a interviewé Jeanette Karam, une mannequin qui a également subi des violences physiques, psychologiques et verbales de la part de Gómez.

Comme elle l’avait déjà exprimé sur l’émission Maxine Woodside, Jeanette a réitéré qu’elle avait rompu avec l’acteur pour viol3nto.

Il m’est très difficile de parler, car c’est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Il m’a fait du mal d’une manière que je ne peux pas expliquer et m’a causé de profondes blessures. Pendant l’année où nous sortions ensemble, j’ai subi des violences physiques, verbales et psychologiques de la part d’Eleazar », a-t-il avoué.

Elle a même fait savoir qu’elle se sentait identifiée à l’acte de violence actuel que Stéphanie a vécu la semaine dernière.

En ce moment, j’ai du mal à entrer dans les détails de tout ce qu’il m’a fait, mais ce que je peux vous dire, c’est que comment Stéphanie s’est vue, j’ai pu me voir, et si cela lui arrivait quand elle était avec lui pendant deux mois, je veux juste Pouvez-vous imaginer ce que je pourrais vivre dans un an et demi ».

Après l’agitation que tu as causée Eleazar Gomez, pour avoir agressé sa partenaire Stephanie Valenzuela, d’autres artistes qui étaient aussi les copines de l’acteur ont élevé la voix et dénoncé les actes de violence qu’ils ont vécus à ses côtés, à l’exception de Danna Paola, car jusqu’à présent il n’en a rien mentionné .

