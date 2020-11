1/4

Pati Chapoy et Cinthya Klitbo explosent tous pour “Rey Grupero” | Réforme

Pati Chapoy et Cinthya Klitbo explosent tous pour “Rey Grupero”

Pati Chapoy et Cinthya Klitbo explosent tous pour “Rey Grupero”

Pati Chapoy et Cinthya Klitbo explosent tous pour “Rey Grupero”

Cynthia Klitbo est venue défendre sa parée, Luis Alberto Ordaz dit “Le roi Grupero“.

Et c’est que la journaliste Maxine Woodside a relancé la polémique dans laquelle le youtubeur était impliqué en 2016, lorsqu’il aurait harcelé sexuellement le journaliste Andrea Noel, dont il a soulevé la jupe dans la rue.

Bien qu’à la fin son innocence ait été prouvée, l’influenceur est ressorti à nouveau boueux, c’est donc sa petite amie actuelle qui est venue à sa défense.

Il n’a jamais joué avec une femme, un enfant ou un vieil homme. Quant à, si les actrices s’embrassent, elles sont toutes des amis de lui, et il leur dit: «Je vais te voler un baiser un jour», et (elles) rient, elles entrent dans cette conviction », a-t-il déclaré. Klitbo devant plusieurs caméras de télévision.

Face aux accusations, Cynthia klitbo Elle est sortie comme un héros pour défendre son partenaire, ce qui lui a valu quelques critiques, cependant, maintenant les deux ont demandé des excuses publiques pour ces remarques à un journaliste.

Et ce qui a causé encore plus d’indignation, c’est que l’actrice et le roi Grupero seraient dédaigneux et minimiseraient les détails de l’affaire, suggérant même que tout était planifié et l’appelant «féminazi».

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Une autre des journalistes du divertissement qui a exprimé son opinion sur le sujet était Pati Chapoy, le propriétaire du “Fenêtrage“.

Après que la nouvelle controverse ait été abordée dans l’une des émissions de l’émission à l’antenne et que les arguments avec lesquels l’actrice a défendu son nouveau partenaire ont été connus, c’est Pati Chapoy qui était fortement en désaccord avec le Star de la télévision.

Ce “King Grupero” a déjà retrouvé sa mère … Cynthia va aller le défendre, a déclaré l’animateur après que l’histrionique soit sorti en défense du youtubeur.

Les chauffeurs de l’émission ont relancé la controverse après les accusations qui ont récemment pointé le soi-disant “King Grupero” lui-même qui en 2016 aurait abaissé le “pant @ letas” à un journaliste alors qu’elle marchait dans la rue.

De même, l’animatrice Mónica Castañeda s’est jointe à la critique des récentes déclarations du couple pour minimiser les «agressions».

Vous ne pouvez pas dire que la victime d’Eleazar est une femme et que celle qui accuse son petit ami est une femme, ce sont toutes les deux des femmes », a-t-il dit.

Il est à noter que le désormais célèbre journaliste Maxime Woodside a été à plusieurs reprises la cible de fortes accusations pour prétendument “v! Ol3ntar” avec des blagues à diverses célébrités et même des passants, soulignent-ils.

Qui est le «Grupero King?

Luis Alberto Ordaz, qui sur YouTube s’appelle le “King Grupero”, est un influenceur caractérisé par l’utilisation d’un humour lourd à travers les vidéos qu’il partage sur sa chaîne sur cette plateforme sociale.

Surtout connu sur le web pour faire divers types de taquineries envers la communauté et quelques défis “amusants”. Grâce à sa chaîne, vous pouvez voir des vidéos intitulées “Expérience: je m’habillais en vagabond” pour voir comment ils m’ont traité, “Cinq jours à vivre dans la rue”, “Trolling children”, “Blagues extrêmes et caméras cachées”, entre autres.

Dans son compte Facebook, il décrit que sur sa page, vous verrez «les trolls les plus drôles et les plus extrêmes du monde».

La relation avec Cynthia Klitbo

L’actrice de 53 ans et l’influenceur de 36 ans ont confirmé leur relation en octobre dernier, la différence d’âge n’était pas un obstacle pour le couple actuel à prendre la décision après s’être rencontrés après une blague qu’ils avaient soulignée ces derniers jours.

Vous pouvez également lire Ils n’ont pas pardonné à Pati Chapoy pour sa tenue dans Ventaneando

De même, la polémique de leur romance s’est également accompagnée d’une publication que Klitbo a postée sur son compte Instagram où une image les montrait à la fois allongés sur un lit et devant le miroir.