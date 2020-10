Pati Chapoy se fâche avec Daniel Bisogno au programme complet | Instagram

Pati Chapoy Il a montré un fort mécontentement contre le jeune Daniel, en raison de certains commentaires qu’il a faits pendant le programme, il a même demandé aux participants de retirer le microphone.

Ce n’est pas la première fois que le pilote controversé est le protagoniste d’un acte de cette nature, en raison de ses commentaires, il provoque l’ennui d’autres personnes, mais à cette occasion, qui a fait le plus déranger est allé à Pati Chapoy.

L’animateur a toujours été caractérisé par des commentaires extrêmement froids et critiques qui ont souvent tendance à être un peu inconfortables pour ceux qui sont présents ou qui l’écoutent à la télévision.

Si beaucoup de ses collègues connaissent déjà sa personnalité et les commentaires qu’il a tendance à faire sans aucun filtre, cette occasion l’a amené à Pati Chapoy Il s’est levé de son siège pour lui demander de se taire, même avec un coussin à la main, il a donné un petit coup au conducteur pour le faire arrêter de parler, malgré cela, le conducteur n’a pas fait.

Tout a commencé quand ils parlaient d’une note d’une interview avec Roberto Gómez Fernández, fils du disparu Chespirito, où il mentionnait qu’ils lanceraient bientôt un album d’estampes en l’honneur de son père, dans lequel il apparaîtrait dans certaines des images de leurs projets et de lui-même dans ses personnages.

Roberto Gómez Fernández est un producteur, réalisateur, artiste, acteur et comédien mexicain qui a déclaré que c’était un honneur pour lui de lancer ce nouveau projet, d’autant plus que la signature de son père a été trouvée, ce nouvel album est une grande fierté pour lui et tous ses famille, ainsi que pour toutes les personnes qui ont suivi la carrière de Chespirito au fil des ans.

Depuis que le comédien, acteur, producteur et réalisateur a perdu la vie, projet après projet a été lancé en son honneur, l’un d’entre eux était les restaurants inspirés du quartier de Chavo del 8, également une série du même personnage et maintenant il va lancer un nouveau projet, racontera une partie de la vie de Chespirito et tout ce que l’acteur a dû traverser jusqu’à ce qu’il soit reconnu comme l’un des meilleurs artistes de tout le Mexique.

Le commentaire que vous avez fait Daniel jeune C’était qu’ils devraient même faire un album sur Chespirito, immédiatement l’animateur a montré son agacement et lui a demandé d’arrêter de faire de tels commentaires, avant cela l’hôte l’ignorait évidemment parce que c’est sa personnalité, elle a continué à faire de plus en plus. commentaires.

Avant la scène, Pedro Sola, également connu sous le nom de “Tío Pedrito”, a tenté de changer de sujet et de le renvoyer à la note, comme les autres chefs, mais Daniel Bisogno a continué à parler à ce Pati Chapol, a demandé l’équipe de production de Fenêtrage Pour faire retirer le microphone une fois cela fait, le conducteur a continué à se moquer de ses lèvres sans faire de son.

Même si les chauffeurs semblaient un peu mal à l’aise avec les commentaires qu’il avait faits Daniel bisogno Il a pris cela comme quelque chose d’assez comique, il a même mentionné certains mots qui pourraient être considérés comme anti-soniques, bien qu’il n’émette aucun son, la caméra de Ventaneando surveillait chacun de ses mouvements.

Roberto Gómez Bolaños, plus connu sous le nom de Chespirito, est né le 21 février 1929 et a quitté ce monde le 28 novembre 2014. Il est reconnu pour ses projets, mais surtout pour son personnage, le chavo del ocho, ainsi que la sauterelle rouge.

Il est considéré comme l’un des plus grands artistes de tout le Mexique car il a fait rire tout le monde avec ses anecdotes amusantes, ses blagues innocentes, tout cela sans mentionner une phrase anti-sonore ou faire référence à des instincts bas, il était très aimé et quand il a perdu la vie malgré qu’il ait eu le temps de ne pas agir, tout le monde éprouva une grande tristesse en apprenant son départ.

