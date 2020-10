Patreon a mis à jour ses politiques et ne soutiendra plus les comptes de créateurs sur sa plate-forme qui «font avancer la désinformation faisant la promotion de la théorie du complot QAnon», a annoncé la société dans un article de blog.

Un “petit nombre de créateurs” sur Patreon ont soutenu QAnon dans leur travail, indique la plate-forme, ajoutant qu’elle prend des mesures car “un certain nombre d’autres plates-formes en ligne sont envahies par des pages et des groupes activement concentrés sur la désinformation QAnon.”

Les créateurs dédiés à QAnon identifiés par la politique de Patreon et les équipes de confiance et de sécurité verront leurs comptes supprimés, a ajouté le blog. La mise à jour de la politique «s’applique uniquement aux créateurs engagés dans la diffusion de la désinformation soutenant QAnon», a déclaré la société; tout simplement «mentionner, divertir, rendre compte ou démystifier QAnon» ne sera pas considéré comme une violation de ses règles. «Cette mise à jour de la politique concerne exclusivement la propagation de la désinformation liée à QAnon.»

QAnon est une fausse théorie du complot qui prétend que le président Trump prévoit secrètement d’arrêter un groupe de politiciens démocrates et de célébrités de haut niveau pour pédophilie ou cannibalisme, et qu’il leur envoie des messages codés. Il a commencé à se développer sur les plateformes de médias sociaux, et plusieurs fidèles de QAnon ont été accusés de violence.

D’autres plateformes de médias sociaux ont également essayé d’empêcher le contenu de QAnon de proliférer, avec un succès mitigé. Facebook a complètement interdit QAnon au début du mois, le qualifiant de «mouvement social militarisé», et Etsy a interdit toutes les marchandises QAnon, pour avoir violé ses politiques contre la promotion de la haine et de la violence. Twitter a également interdit les comptes liés à QAnon et a tenté de réduire la propagation du contenu associé, et même la plate-forme d’exercice en ligne Peloton a dû sévir après que les hashtags liés à QAnon aient commencé à apparaître dans ses classes.