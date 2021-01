P

atricia Highsmith, la doyenne du roman à suspense psychologique, est née au Texas il y a cent ans en janvier. Ses cinq thrillers Ripley – le soi-disant «Ripliad» – sont parmi les livres les plus dérangeants jamais écrits. Peu d’écrivains ont pénétré avec une telle intensité les endroits sombres de l’esprit humain. Tom Ripley, avec son envie sociale et ses accès de dégoût de soi, est parfois un psychopathe charmant. La fiction de Highsmith, une merveille de prose tendue et lumineuse, dérange par son refus de juger les Ripleys amoraux de ce monde. Highsmith était le «poète de l’appréhension», a déclaré Graham Greene.

Une grande partie de la personnalité de Highsmith est allée dans le déviant Ripley, selon son dernier biographe Richard Bradford. Comme Ripley, Highsmith était assez perturbé; elle détestait les juifs, les afro-américains, les catholiques romains et les homosexuels «pansy» dans une égale mesure. «Prédatrice sexuelle» aussi bien que «menteuse et sadique», elle préférait les animaux aux êtres humains et croyait que les femmes menstruées ne devraient pas être autorisées dans les bibliothèques publiques. Profondément excentrique, elle a gardé une colonie d’escargots de compagnie sur une tête de laitue dans son sac à main, les ayant fait sortir clandestinement de sa France adoptive dans son soutien-gorge. Quoi d’autre?

Highsmith était sans vergogne gay. Elle avait parfois des relations sexuelles avec des hommes, mais son véritable «plaisir au-delà de tous les plaisirs» était le sexe avec des femmes. The Price of Salt – l’histoire d’amour lesbienne semi-autobiographique qu’elle a publiée sous le pseudonyme de Claire Morgan en 1952 et réédité plus tard sous le nom de Carol – est électrique avec des scènes d’intrigues et de dissimulation entre personnes du même sexe. Curieusement pour un antisémite déclaré, les amants de Highsmith étaient souvent juifs. La clé de sa vraie nature «exécrable», dit Bradford, réside dans son enfance traumatisante.

À l’aide de journaux et de lettres non publiés, Bradford raconte la relation endommagée de Highsmith avec son beau-père, qui pourrait l’avoir agressée sexuellement. Sa mère, non moins peu recommandable, aimait dire aux gens qu’elle avait essayé d’avorter Patricia en buvant de la térébenthine. Highsmith n’a jamais caché son aversion pour sa mère. Pour couronner le tout, à l’âge de quatre ans, Highsmith a attrapé une variante de la grippe espagnole qui a tué 20 à 40 millions de personnes dans le monde. Il n’y avait pas de vaccins et Highsmith a eu la chance de s’en sortir.

Pas étonnant qu’elle ait développé un éventail de névroses à l’âge adulte. Dans les années 1940, diplômé du Barnard College de New York, Highsmith a travaillé comme publiciste pour une société de déodorants pour les aisselles, puis comme scénariste de bandes dessinées, créant un dialogue pour des personnages de type Marvel tels que “ The Human Torch ” et “ Captain Minuit’. Son premier roman, Strangers on a Train, publié en 1950, a été transformé en un film stimulant l’adrénaline par Alfred Hitchcock.

Highsmith partageait avec Hitchcock un goût pour les scènes de danger et de suspense dans des endroits délabrés. Les paysages urbains humides de ses nouvelles sont hantés par un sentiment d’isolement et de menace humaine. Les meilleurs d’entre eux, rassemblés dans Sous l’oeil d’un ange noir, s’articulent autour de fins violentes et brusques d’une sorte ou d’une autre. Un escroc de confiance s’attaque aux veuves âgées jusqu’au jour où il se jette devant un train en marche. Les animaux se vengent des humains; poulets de batterie picorent un fermier à mort. Dans «The Snail Watcher», des milliers d’escargots étouffent à mort un homme âgé. («Il pouvait les sentir glisser sur ses jambes comme une rivière glutineuse…»)

Highsmith a publié un total de sept recueils de nouvelles au cours de sa vie, mais ce sont ses romans policiers élégants qui ont fait son nom. Le talentueux Mr Ripley, le chef-d’œuvre de 1955 de Highsmith, a introduit un élément du réalisme gothique dostoïevskien dans le sous-genre du crime et l’a transformé du jour au lendemain en grand art. Ripley a été joué par Alain Delon dans le film Plein Soleil de René Clément; et en 1977, Wim Wenders a adapté un roman de Ripley dans The American Friend, avec Dennis Hopper.

Matt Damon comme Tom Ripley dans le film de 1999, Le talentueux Mr Ripley

La biographie de Bradford, publiée pour coïncider avec le 100e centenaire de la naissance de Highsmith en 1921, est sensationnaliste bien que parfois laborieuse de nos jours. Les interprétations psychosexuelles des nombreuses aventures amoureuses de Highsmith (l’une d’entre elles, bizarrement, avec l’écrivain gay du Suffolk Ronald Blythe) sont souvent grossièrement réductrices. L’utilisation d’étiquettes désobligeantes telles que «nymphomane lesbienne», «trompeuse invétérée», «indigne» et «insensée» n’encourage pas la confiance dans le lecteur. Bradford, professeur à l’Université d’Ulster, semble avoir esquivé le cours d’anglais de rattrapage; les erreurs grammaticales abondent.

Certes, Highsmith est une carrière difficile pour les biographes. Non seulement elle pouvait rendre crédibles les absurdités les plus folles sur elle-même, mais elle encourageait les autres à y ajouter. A-t-elle vraiment mangé du bœuf de boucher cru «avec le même goût tranquille que les chats et les chiens»?

Bradford la décrit comme une mécontente féroce, qui s’est lancée en roue libre vers l’autodestruction à l’aide de verres de vin, de gin et d’un quart de pinte de whisky. Un invité a regardé avec consternation que Highsmith balançait son chat bien-aimé dans un sac pour qu’il puisse se sentir agréablement «ivre» et désorienté, vraisemblablement comme son propriétaire. Les addictions ont finalement eu raison d’elle. Highsmith est décédée en Suisse en 1995 des complications liées à l’alcool, à l’âge de 74 ans. Son dernier livre, jamais écrit, devait s’intituler Ripley’s Luck.

Diables, convoitises et désirs étranges: la vie de Patricia Highsmith par Richard Bradford (Bloomsbury, 20 £)

Under a Dark Angel’s Eye: The Selected Stories of Patricia Highsmith, présenté par Carmen Maria Machado (Virago, 20 £)