Un ancien membre de l’équipe de cheerleading des Titans du Tennessee est décédé mercredi à l’âge de 24 ans. Il est décédé plus tard au Vanderbilt University Medical Center.

Selon le Tennessean, l’épave s’est produite vers 23 h 56 près de la sortie 210C sur la I-40 est. Un Ford Explorer a heurté le Jeep Wrangler de Holz par derrière. Les deux véhicules ont ensuite parcouru l’accotement et la rambarde «sur une courte distance». La jeep de Holz a finalement basculé au bout du garde-corps. Selon le porte-parole du département de police de Metro Nashville, Don Aaron, l’ancienne pom-pom girl ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l’accident.

Aaron a également confirmé que l’accident était toujours sous enquête. Aucune accusation n’a été déposée. L’autre conducteur, qui avait des blessures non mortelles, a été emmené à l’hôpital Saint Thomas après l’accident.

“Toute l’organisation des Titans est attristée par la perte soudaine de Patrick Holz”, a déclaré vendredi l’équipe de la NFL dans un communiqué. “Patrick était un membre extrêmement talentueux de notre équipe d’encouragement et a apporté lumière et énergie à chaque jour. Nous sommes tellement reconnaissants pour le temps qu’il a passé avec notre organisation. Nos pensées vont à sa famille et à sa petite amie, Anna.”

Lorsque le crash s’est produit à l’origine, des amis de Holz ont organisé une campagne GoFundMe pour lui. L’organisateur s’est fixé un objectif initial de 30 000 $ afin de compenser les frais médicaux élevés. Les donateurs ont amassé plus de 20 000 $ samedi après-midi.

“Patrick avait une âme sauvage, mais un cœur en or et aimait beaucoup tous ses amis et sa famille”, a déclaré l’organisateur de la campagne. “En ce moment, il a besoin de notre aide et je sais de tout cœur qu’il ferait de même pour n’importe qui d’autre! Bien que nous ne connaissions pas le pronostic à long terme pour le moment, nous savons que les besoins financiers seront sûrement insurmontables.”

Courtney Blair Gregory, enseignant et entraîneur de cheerleading au lycée Blackman de Murfreesboro, a publié un hommage à Holz après l’annonce de sa mort. Elle a dit qu’elle était là avec l’ancienne pom-pom girl – via Zoom – alors qu’il prenait son dernier souffle. Elle a également déclaré que les étudiants et le personnel de l’école de Murfreesboro prévoyaient de porter des rubans spéciaux avant le match de vendredi. Ils observeraient également un moment de silence en l’honneur de la pom-pom girl décédée.