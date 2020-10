Les Chiefs de Kansas City sont une équipe que la NFL surveille de près, et ce n’est pas seulement à cause de leur dossier parfait. Lundi soir, les Chiefs ont affronté les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et il a été annoncé mercredi que le demi de coin des Patriots, Stephon Gilmore, avait été testé positif au COVID-19. À la fin du jeu, Mahomes a été vu en train de serrer dans ses bras le joueur défensif de l’année de la NFL, ce qui met Mahomes en danger de tester éventuellement positif pour le virus.

Mercredi, Mahomes a été interrogé sur l’étreinte et a déclaré que c’était une “faute mentale” de sa part. Il a été rapporté que le quart de secours des chefs Jordan Ta’amu a été testé positif pour le coronavirus qui a conduit Mahomes à dormir dans une chambre séparée de sa fiancée enceinte Brittany Matthews. Le joueur par excellence de la NFL 2018 a déclaré qu’il était resté à au moins six pieds de Ta’amu lors des réunions.

“J’ai juste essayé de faire ma part pour me tenir à l’écart d’elle et de la distance sociale chaque fois que des choses comme celles-ci surviennent”, a-t-il déclaré, rapporté par ESPN. “C’est quelque chose auquel je pense tous les jours. Il faut y penser avec sa grossesse, un peu dans cette catégorie à haut risque. J’essaie juste de faire de mon mieux, surtout après avoir découvert que Jordan était positive.” Quand il s’agit de serrer Gilmore dans ses bras, Mahomes a déclaré qu’il “essayait simplement de montrer du respect à un grand joueur de football qui, je l’espère, s’améliore très rapidement”.

Gilmore a confirmé la nouvelle de son test positif sur Twitter et a déclaré qu’il était “asymptomatique et qu’il le prendrait à son tour”. Gilmore a également déclaré qu’il “ne sait pas à quoi s’attendre” mais que son “esprit est élevé à cause de Dieu.” J’ai suivi tous les protocoles, mais cela m’est arrivé. Veuillez prendre cela au sérieux. “

Une autre situation à laquelle la NFL est confrontée est celle des Titans du Tennessee qui ont eu 22 joueurs et membres du personnel testés positifs au COVID-19. Mercredi, deux autres joueurs ont été testés positifs pour le virus, ce qui signifie que l’installation de leur équipe est fermée. Les Titans devraient affronter les Bills de Buffalo dimanche, mais le match risque maintenant d’être annulé. Il est également possible que la NFL attribue le jeu aux Bills car les Titans devraient abandonner.