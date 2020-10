Dak Prescott est aux prises avec une fracture et une luxation de la cheville droite, qu’il a subies dimanche lors du match des Cowboys de Dallas contre les Giants de New York. Prescott a dû être transporté hors du terrain et envoyé à l’hôpital. Alors qu’il quittait le stade AT&T, Prescott était très ému pendant que les fans lui faisaient une ovation.

Après le match, les joueurs des Cowboys ont parlé aux journalistes de la blessure. “Je veux dire, ça craint”, a déclaré le demi offensif Ezekiel Elliott aux médias après le match rapporté par CBS Sports. “Ouais, ça craint. Honnêtement, je sais que nous avons gagné, mais ça craint juste de perdre Dak – notre chef. Je parlais aux gars et ça va nous prendre tous. Il va nous falloir tous pour le remplir. vide que nous allons manquer de 4. Nous devons juste aller jouer pour lui. ” Elliott et Prescott ont un lien puisqu’ils ont été repêchés par les Cowboys en 2016 et sont deux grandes raisons pour lesquelles l’équipe a atteint les deux séries éliminatoires au cours des quatre dernières saisons.

Prescott est l’un des joueurs les plus sympathiques de la NFL et a gagné le respect des joueurs de toute la ligue, notamment Patrick Mahomes, JJ Watt et Todd Gurley. Voici un aperçu des joueurs de la NFL qui envoient des messages à Prescott après sa blessure majeure.

Envoi de prières à mon gars @dak! 😞 – Patrick Peterson / P2 (@ P2) 11 octobre 2020

Prière pour mon frère @dak vous a personnellement vu surmonter tant d’obstacles de l’université à maintenant, je sais que vous persévérerez à travers celui-ci ✊🏽💯 – Preston Smith (@ PrestonSmith94) 11 octobre 2020

prevnext