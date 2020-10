Patrick Mahomes et sa fiancée Brittany Matthews savent maintenant quel type de vêtements pour bébé ils doivent acheter. Sur Instagram, Matthews publie une vidéo du couple annonçant le sexe du nouveau bébé avec l’aide de leurs deux chiens. En raison de la pandémie COVID-19, la révélation du sexe a dû être effectuée via Zoom, mais la vidéo montre Mahomes et Matthews en train de tirer un pistolet à confettis qui avait des confettis roses, indiquant qu’une petite fille est en route.

“Baby Girl”, a écrit Matthews dans le post Instagram. “Ps- Oui, mes chiens ont marché sur une piste avec des pattes roses pour la révélation.” Il y a quelques semaines, Mahomes est apparu sur The Drive de 610 Sports Radio et on lui a demandé s’il voulait un fils ou une fille. L’ancien joueur par excellence de la NFL a déclaré que tant que le bébé serait en bonne santé, il serait extrêmement heureux.

“Non, je suis juste super excité d’avoir un bébé en bonne santé et quelqu’un que je pourrai aimer pour le reste de ma vie”, a déclaré Mahomes. Ce fut une grande année pour Mahomes et cela a commencé en février lorsqu’il a mené les Chiefs de Kansas City à leur première victoire au Super Bowl en 50 ans. En septembre, Mahomes et Matthews se sont fiancés lors de la cérémonie du ring des Chiefs Super Bowl. Et quelques semaines plus tard, le couple a annoncé qu’il allait avoir un bébé.

“Je pense qu’il s’agit simplement de grandir, d’avoir la responsabilité et d’évoluer en tant que famille”, a déclaré Mahomes en parlant de ce que 2020 lui a appris sur le plan personnel. “Je pense que nous avons fait cela – moi et Brittany, et les gens autour de moi – et je suis juste excité pour l’avenir avant de pouvoir continuer à construire et continuer à devenir une meilleure personne pour ma famille et ce monde.”

Parallèlement à tout cela, les Chiefs sont en mesure de remporter à nouveau le Super Bowl. Six semaines après le début de la saison 2020, Kansas City a une fiche de 5-1, leur seule défaite étant contre les Raiders de Las Vegas. En six matchs, Mahomes a lancé pour 1699 verges, 15 touchés et une interception avec une cote de passeur de 110,1. Mahomes est devenu les Chiefs à partir du QB en 2018 après que l’équipe l’ait repêché au premier tour en 2017. En 37 départs, Mahomes avait remporté 29 matchs et a lancé 91 passes de touché.