Cam Newton connaît un début très difficile pour la saison 2020, et il est probable que sa position de quart partant avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pourrait être menacée. Dimanche, Newton a lancé trois interceptions, ce qui a conduit les Patriots à perdre contre les 49ers 33-6. Après le troisième choix de Newton, il a été mis au banc pour le quart de remplacement Jarrett Stidham.

Newton a terminé le match avec une note de 39,7 passeurs tout en complétant neuf de ses 15 passes pour 98 verges et zéro touché pour accompagner ses trois interceptions. “Je dois livrer. Je n’ai pas fait ça.” Newton a déclaré après le match, via NFL.com. “Une chose qui ne peut pas arriver, c’est que je ne peux pas me permettre de me sentir désolé pour moi-même. Je sais quel est le problème. Il suffit de l’attaquer et de faire mieux.” On a demandé à Newton ce qui n’allait pas pour lui et pour l’équipe et il a pris l’entière responsabilité de la défaite.

“Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je m’en tiens simplement à l’homme dans le miroir et je n’étais pas assez bon”, a-t-il déclaré aux journalistes après le match. “Je ne l’ai pas fait – en aucune façon, je n’ai mis cette équipe en position de compétition, et c’est inexcusable. C’est la Ligue nationale de football où beaucoup est mis sur le quart-arrière et je dois livrer et je n’ai pas. Je n’ai pas fait ça. Franchement, c’est évident. Donc, pour aller de l’avant, je sais quel est le problème, comme je viens de le dire, et je dois juste être meilleur. “

On a demandé à l’entraîneur des Patriots Bill Belichick s’il y avait un plan pour Newton après avoir été mis au banc. “Ouais, absolument,” dit-il. “Je voulais juste donner à Stid [Jarrett Stidham] un peu d’expérience ici. “Au moment où Newton a lancé sa troisième interception, le jeu était incontrôlable. Mais l’équipe a maintenant 2-4, et selon les statistiques de la NFL, c’est la première fois depuis 2002 que les Patriots perdent trois matchs consécutifs. .

Autant Newton a eu du mal, autant il a réussi à franchir quelques étapes dimanche. L’ancien quart-arrière des Panthers de la Caroline est devenu le premier joueur de la NFL avec 30 000 passes et 5 000 verges au sol. Newton, qui a signé un contrat d’un an avec les Patriots en juin, est devenu le 48e quart-arrière de l’histoire de la NFL à atteindre la barre des 30 000 verges.