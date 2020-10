Un autre match de la NFL se déroule plus tard que prévu en raison du COVID-19. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Broncos de Denver devaient s’affronter dimanche, mais le match a été déplacé à lundi. Cependant, les Patriots ont eu un quatrième membre de l’équipe testé positif dimanche matin, ce qui a poussé le match à la semaine 6.

Lorsque le test positif a fait surface, les Patriots ont fermé les locaux de l’équipe et ont commencé à effectuer d’autres tests. Un seul joueur a été testé positif, ce qui a porté le nombre de cas à quatre au cours des huit derniers jours. Pendant ce temps, la ligue a confirmé le mouvement dans un communiqué et a précisé que les Broncos et les Patriots auront une semaine de congé. Ils s’affronteront au cours de la semaine 6, tandis que le match précédemment programmé des Broncos contre les Dolphins de Miami passera à une date encore à déterminer.

“Le match des Denver Broncos au match des New England Patriots prévu le lundi 12 octobre à 17 h HE a été reporté”, a déclaré la ligue dans un communiqué dimanche matin. “Les détails sur une nouvelle date et heure de match seront annoncés sous peu. Les deux équipes auront désormais un congé de la semaine 5. Cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel le jour du match et en consultation avec des experts médicaux.”

Avec la nouvelle du match reprogrammé, certains joueurs ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. Le demi offensif des Denver Broncos, Melvin Gordon, en particulier, a exprimé son incrédulité après avoir appris que lui et ses coéquipiers avaient suivi un programme d’entraînement complet pour n’avoir aucun match. “Il est impossible que nous nous entraînions toute la semaine et ils ont annulé notre match”, a-t-il tweeté après avoir entendu la nouvelle.

La raison de l’irritation parmi certains joueurs est qu’ils n’auront pas une vraie semaine de congé en raison du match reporté. La semaine de congé offre traditionnellement des jours consécutifs hors des installations pour les entraîneurs et les joueurs. Au lieu de cela, ils ont parcouru le calendrier complet des entraînements, y compris une séance le samedi, avant d’apprendre que le match n’aura pas lieu.

Le retard n’est pas idéal pour beaucoup de joueurs, mais il profitera à deux membres importants des Patriots. Le quart-arrière Cam Newton et le joueur défensif en titre de l’année, Stephon Gilmore, ont tous deux été testés positifs pour le coronavirus et sont restés à l’écart de leurs coéquipiers. Le temps supplémentaire permettra potentiellement de préparer le terrain pour leur retour contre les Broncos lorsque le match aura finalement lieu. Gilmore a déjà affronté les Chiefs lors d’une défaite de la semaine 4, mais le remplaçant de Newton, Brian Hoyer, a pris des clichés de départ pendant la bataille de l’AFC.