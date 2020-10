Samedi matin, la NFL a annoncé que le match de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les New England Patriots ne se déroulerait pas comme initialement prévu. Le quart-arrière Cam Newton a été testé positif au COVID-19, tout comme Jordan Ta’amu, membre de l’équipe d’entraînement des Chiefs. Maintenant, le jeu passera au lundi ou mardi.

“Le match Nouvelle-Angleterre-Kansas City prévu pour 16 h 25 HE dimanche sera reporté à lundi ou mardi après des tests COVID-19 positifs sur les deux équipes”, a déclaré la NFL dans un communiqué samedi. “En consultation avec des experts en maladies infectieuses, les deux clubs travaillent en étroite collaboration avec la NFL et la NFLPA pour évaluer plusieurs contacts étroits, effectuer des tests supplémentaires et surveiller les développements. Toutes les décisions seront prises en tenant compte de la santé et de la sécurité des joueurs, de l’équipe et du personnel de jeu. notre principale considération. “

Plus de @GMFB Weekend, cette fois d’un terrain de jeu: la NFL reporte le match # Chiefs- # Patriots en raison de tests positifs sur les deux équipes. Beaucoup plus 👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/xXeNZG4rzk – Ian Rapoport (@RapSheet) 3 octobre 2020

Bien que la NFL ait reporté le match à lundi ou mardi, cela ne permet pas à Newton de commencer contre les Chiefs. Il devra toujours suivre les directives relatives aux coronavirus fixées par la NFL et la NFLPA jusqu’à ce qu’il reçoive des résultats de test négatifs. Soit Brian Hoyer, soit Jarrett Stidham prendront les clichés de départ lorsque le match aura finalement lieu.

Un autre effet secondaire du report auquel la NFL devra faire face est le nombre de matchs que les Chiefs joueront dans un court laps de temps. Après le combat reprogrammé avec les Patriots, Patrick Mahomes et co. affrontera les Raiders de Las Vegas le 11 octobre. Quelques jours plus tard, ils affronteront Josh Allen et les Bills de Buffalo le jeudi soir. Si les trois matchs se déroulent sans plus d’ajustements, les Chiefs s’affronteront trois fois en neuf jours.

Avant la nouvelle du retard des Patriots-Chiefs, la NFL était confrontée à un problème similaire dans le Tennessee. Les Titans ont fait tester plusieurs joueurs positifs au coronavirus quelques jours avant d’accueillir les Steelers de Pittsburgh. L’équipe a dû fermer son centre d’entraînement alors que la ligue a initialement reporté le match à lundi ou mardi. Cependant, des tests plus positifs ont fait surface et la NFL a finalement déplacé le match au 25 octobre (semaine 7).

De plus, le match des Steelers contre les Ravens de Baltimore, précédemment prévu pour le 25 octobre, sera désormais joué le 1er novembre (semaine 8). Les Titans et les Steelers auront un congé à la semaine 4 pour retrouver leur pleine santé. Les Corbeaux, en revanche, auront un bye dans la semaine 7 au lieu de la semaine 8.