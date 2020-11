&

nbsp; Comment avez-vous fait face au premier verrouillage?

Comme beaucoup de PDG de banques – si vous m’aviez demandé en janvier si nous pouvions passer du commerce de gros au travail à domicile et satisfaire nos clients – j’aurais dit «probablement pas». Bien sûr, nous n’aurions pas choisi qu’il y ait une pandémie – mais il y en a, et nous ne devrions pas perdre de vue l’impact que cela aurait eu si cela s’était produit il y a dix ans à peine. La technologie ne nous aurait pas permis de gérer toute la banque à distance et de contacter si bien nos collègues et clients via Microsoft Teams et Zoom. De plus, je suis parfaitement conscient du stress que Covid a placé sur la santé mentale et le bien-être des collègues et des clients, l’utilisation des communications vidéo a été un moyen qui a contribué à maintenir notre connectivité les uns avec les autres.

Et vos clients? Que vous disent-ils qu’ils attendent de vos services en ce moment?

Les clients recherchent des solutions pour les aider à atteindre leurs objectifs à long terme. La plupart des clients ont acquis leur patrimoine non pas en raison d’un intérêt profond pour la gestion de leur patrimoine – ils l’ont fait par d’autres moyens. Ils recherchent quelqu’un pour les aider à simplifier leurs finances, à éliminer la complexité et à ajouter de la perspicacité.

Nous discutons avec nos clients sur deux sujets notamment. L’un est le désir d’investir dans les entreprises locales pour soutenir la reprise économique après le COVID-19. Nos recherches montrent que plus de la moitié des riches à Londres, par exemple, ont l’intention de le faire. Deuxièmement, les clients sont désormais vraiment axés sur la durabilité. Nos clients ne veulent pas que leur argent durement gagné ajoute aux problèmes du monde – et cela a augmenté jusqu’en 2020. Ce thème était bien sûr une tendance avant COVID-19 – mais il a sans aucun doute été accéléré à cause de la pandémie.

Qu’avez-vous appris de la pandémie et de son impact sur votre entreprise?

Le COVID-19 a stimulé deux tendances dans la gestion de patrimoine: une plus grande numérisation et un travail flexible. En tant qu’industrie, nous ne pouvons pas désapprendre les leçons que nous avons apprises. Nous devons continuer à adapter et à faire évoluer notre façon de travailler et la façon dont nous engageons les clients. L’engagement numérique avait augmenté de 7 à 10 fois pendant la crise.

Quand je suis arrivé chez Brown Shipley – il y a deux ans et demi – j’ai été surpris de voir à quel point la banque privée était derrière la banque de détail en matière de numérique. Je me serais attendu à ce qu’il soit en avance, mais ce n’est pas le cas. Les clients et collègues utilisent désormais le numérique de manière beaucoup plus dynamique – et souvent pour faciliter des réunions en face à face «virtuelles». Notre expérience a prouvé que le numérique n’a pas de limite d’âge. Des clients dans les 80 ans utilisent Zoom pour interagir avec nous.

Notre récent sondage sur l’engagement nous a révélé que de nombreux collègues se sentent plus productifs en travaillant à domicile. J’ai toujours été un partisan du flexi-working et le temps où tout le monde est au bureau cinq jours par semaine est révolu. Le secteur de la gestion de patrimoine est également derrière la courbe. Nous devons adopter une première approche flexible combinant les avantages du bureau et du travail à domicile.

Accroître la productivité et améliorer le bien-être des collègues sont deux priorités pour Brown Shipley alors que nous sortons de l’isolement. Je ne pense pas que nous devrions parler de retour à la normale. C’est le moment idéal pour essayer une meilleure façon de travailler.

Alors que nous gérons le verrouillage deux – que voulez-vous voir du gouvernement et des décideurs?

Pour utiliser une citation célèbre d’une crise précédente, le gouvernement doit faire «tout ce qu’il faut» pour protéger les vies et les moyens de subsistance. C’est formidable qu’il y ait des nouvelles positives sur une percée dans le domaine des vaccins, bien qu’il faudra un pont complet de politique monétaire et budgétaire pour soutenir l’économie.

À l’heure actuelle, le gouvernement britannique s’est concentré sur des mesures qui mettent essentiellement l’économie dans un gel profond – comme si nous pouvions la retirer et la dégivrer le moment venu. Les décideurs politiques américains ont adopté une stratégie différente – ne pas licencier des travailleurs, mais améliorer considérablement le bien-être. Bien sûr, nous ne saurons pas quelle stratégie est la meilleure approche pendant un certain temps – mais le système américain peut permettre une redistribution plus rapide des travailleurs vers les industries qui prospéreront après le COVID-19.

Et quel est votre objectif pour vos clients et collègues?

J’ai toujours été un ardent défenseur du travail flexible et l’expérience de Brown Shipley en matière de travail à distance a démontré que la productivité et le service client ne souffrent pas et peuvent réellement s’améliorer dans cet environnement. Toutes les entreprises ne suivront pas Twitter et laisseront tout le monde travailler à domicile pour de bon. Il s’agit de trouver un équilibre. Je pense qu’il est productif pour les collègues d’être au bureau pendant au moins une partie de la semaine, car cela aide à la créativité dans la recherche de solutions, est bon pour la culture d’équipe et important pour les nouveaux employés de choisir les méthodes de travail – nous apprenons tellement de face face à l’observation. Je crois également que l’interaction sociale au bureau est bonne pour le bien-être mental – il est plus facile de partager une nouvelle perspective et de résoudre des problèmes ensemble.

Je pense que la pandémie a volé une partie de notre humour et de notre camaraderie. Il est important que les dirigeants veillent à ce que ces aspects du travail en commun restent solides dans la nouvelle façon de travailler. Brown Shipley a organisé une semaine de la santé en octobre – qui comprenait des sessions sur la résilience, la sensibilisation au stress et la méditation. Nous avons également organisé une session de «yoga des affaires» en direct.

Les clients veulent que nous continuions à démystifier la situation et à la simplifier. C’est encore plus important maintenant avec la pandémie et la confusion provoquée par le Brexit. Nous avons également un nouveau chef de file aux États-Unis pour prendre en compte les plans de nos clients.