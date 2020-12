Patty Jenkins a une fois de plus plu aux critiques et au public avec Wonder Woman 1984, le deuxième volet solo d’Amazon de DC avec Gal Gadot. Cependant, le troisième film est en danger, puisque le réalisateur ne le fera que si Warner lui assure qu’il sortira en salles et non avec le modèle mixte de double sortie en salles et en streaming.

Il y a quelques semaines, Warner a annoncé sa décision de sortir tous ses films 2021 en même temps en salles et sur HBO Max aux États-Unis, dont des titres comme The Suicide Squad et The Matrix 4. Une mesure inhabituelle qui a déjà été critiquée par des cinéastes comme Denis Villeneuve. (Dune) ou Christopher Nolan (Tenet), maintenant rejoint par Jenkins.

Dans une interview accordée au New York Times, on a demandé au réalisateur si Wonder Woman 3 serait son prochain projet, après le tournage de Rogue Squadron, le prochain film de la franchise Star Wars. “Nous verrons ce qui se passe, je ne sais vraiment pas”, a expliqué Jenkins.

“Et les studios qui apportent ce changement radical, du déménagement des premières de films aux services de streaming, se retrouveront avec une liste très vide de cinéastes de qualité travaillant avec eux”, a-t-elle déclaré, convaincue que la nouvelle mesure de Warner créera un point de non-retour dans l’industrie cinématographique.