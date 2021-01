Pour Paty Navidad, la controverse qui a été générée après la suspension de son compte Twitter a fait ce que le vent a fait à Juárez, puisque l’actrice est revenue sur le réseau social de l’oiseau et l’a montré sur son compte Instagram.

Après que la société ait décidé de désactiver le compte de Noël en raison de sa façon de penser la pandémie de Covid-19 et de son soutien à Donald Trump, elle a utilisé Instagram pour rester en contact avec ses followers auxquels elle a annoncé il y a quelques minutes. son retour sur Twitter avec une vidéo et un message où il parle de censure.

Dans ce message, elle s’est adressée à tous ceux qui l’aiment et à ceux qui la détestent aussi, mais elle a invité tout le monde à ne jamais abandonner ou à ne jamais avoir peur de s’engager librement et avec force sur un nouveau chemin et d’envoyer des bénédictions.

«J’ai des nouvelles pour tous ceux qui m’aiment ou me détestent, qu’en pensez-vous? J’ai déjà un nouveau compte sur Twitter qui me manque tellement. @patynavidadnew. Ici à côté de vous je laisse la photo du récit qu’il s’agit, puisque la colombe bleue a volé et n’y apparaît pas … N’abandonnez jamais ou n’ayez pas peur de la liberté de recommencer avec plus de force, chaque jour de la vie est une excellente occasion de évoluer, construire et créer quelque chose de mieux pour nous-mêmes. Dieu vous bénisse! Merci de m’aimer et de m’accepter tel que je suis… Amen sans accent », écrit-il.