Pour l’actrice Paty Navidad, l’intrusion violente de militants pro-Trump dans le Capitole de Washington s’inscrivait dans le «combat pour la liberté et les droits des vrais patriotes des États-Unis», a-t-elle annoncé sur son compte Twitter.

L’actrice mexicaine, qui a ouvertement exprimé sa sympathie à Donald Trump, a estimé que ce qui s’est passé hier est justifié parce que les Américains «défendaient leur patrie».

«Les vrais patriotes des États-Unis sont courageux et ne permettront pas que la liberté et les droits leur soient enlevés si facilement et imposent des dictatures basées sur le modèle de gouvernement communiste chinois. Le peuple américain se battra avec tout pour défendre sa patrie et ses familles. “

Christmas, qui a été au milieu de plusieurs polémiques sur les réseaux sociaux pour ses opinions contre le vaccin contre Covid-19, par exemple, a réitéré que quiconque n’aime pas son avis passe simplement et ne le critique pas.

Lire aussi: Je suis immunisé contre leurs disqualifications, insultes et virus: Paty Navidad

“Si vous venez à mon TL pour me lire et ce que vous voyez vous dérange, assumer la responsabilité de vos émotions et assumer les conséquences de vos décisions, je continuerai à exprimer mes opinions, si vous ne les aimez pas, vous devez le résoudre, je ne suis pas intéressé à plaire à personne, suivez pas et respectons-nous ».