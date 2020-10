Paty Navidad insiste sur le fait qu’il n’y a pas de repousse, blâmez la météo | Instagram

Ces derniers mois, l’actrice Patricia Navidad a été au centre de la polémique pour ses propos, maintenant elle insiste à nouveau sur le fait que la crise sanitaire qui touche le monde est une “farce” et blâme le climat pour la présence de virus.

L’actrice de Sinaloan prévient à nouveau tout le monde après s’être récemment entretenue sur ses réseaux sociaux où elle souligne qu’il n’y a pas de «pandémie» et que les virus grippaux se sont toujours intensifiés avec le début de la saison hivernale.

Il n’y a pas de repousse et il n’y a pas de pandémie, la phrase histrionique encore une fois.

Puisque toutes les mesures en présence du covid-19 L’artiste s’est vu confier la tâche de réfuter la version selon laquelle le monde est à la merci d’une dangereuse crise sanitaire, celle de Culiacán, Sinaloa a été sceptique avec la ferme conviction que la présence présumée du coronavirus est une “invention “.

Tout est un plan pour garder les citoyens en contrôle, a prévenu le célèbre pendant tous ces mois.

Il convient de mentionner que de nombreuses personnes dans le monde ont perdu la vie à cause de cette condition, qui n’a pas pris en compte l’âge, le niveau social et toute autre circonstance.

Même la communauté artistique elle-même a perdu de grandes figures qui n’ont pas pu surmonter les complications de cette condition.

Aujourd’hui, l’actrice de 47 ans s’exprime à nouveau sur cette question et dit ouvertement ce qu’elle pense de la pandémie, qu’elle décrit comme une «invention des gouvernements pour contrôler tout le monde».

Il n’y a pas de # ré-épidémie et il n’y a pas de pandémie, les virus grippaux ont toujours existé et agissent à tout moment de l’année, surtout en hiver. La supposée «ré-éclosion», ils l’annoncent depuis longtemps et non pas parce qu’ils sont des diseurs de bonne aventure, c’est simplement PLANdemia et contrôle, a-t-il commenté sur son compte Twitter.

Christmas, qui depuis quelques années est devenue populaire après sa participation devant le petit écran, est désormais placée au centre de l’attention pour avoir révélé des théories du complot présumées qui ont fait d’elle la cible de commentaires majoritairement négatifs plus que d’attention.

Malgré tout, la célèbre a ignoré ces propos et n’a cessé de partager son avis à travers ses réseaux sociaux où il y a quelques semaines elle a fait sensation avec l’une de ses publications en montrant son soutien au président des États-Unis.

Avec un bonnet rouge avec le message “Make America Great Again” Faisons de l’Amérique encore plus grand! la star de la télévision s’est prononcée en faveur du leader américain.

«FAISONS DE NOUVEAU L’AMÉRIQUE GRAND! ❤️ # Trump2020 # MéxicoPatriotaConTrump2020 #MAGA # LationoaméricaPatriotaConTrump2020 @realDonaldTrump … Même si nous ne l’aimons pas ou nous ne sommes pas d’accord, le meilleur et celle qui convient le mieux à nos pays, familles et compatriotes est le triomphe de #donaldtrump. LES CHOSES COMME ELLES SONT ET SANS PEUR …. #drenandoelpantano. “PS Ne soyez pas en colère, mieux vaut enquêter , analyses et questions, qu’est-ce qui se cache derrière tout ce qui se passe? Ni le «bon Biden» n’est si bon, ni le «MAUVAIS #Trump» est si mauvais. »PARFOIS, LES APPARENCES TROUVENT. manipuler par de fausses nouvelles #fakenews. Nous sommes unis contre les agendas sombres de la Cabale et de l’État Profond, contre le Nouvel Ordre Mondial technocratique, tyrannique et dictatorial. “a partagé Paty Navidad dans son message.

A travers les commentaires, ce sont ceux de certains followers qui à l’époque montraient un certain soutien à l’actrice par rapport à la majorité qui soulignait que «quelque chose n’allait pas dans sa tête».