Paty Navidad révèle les trois plus gros mensonges de l'histoire

L’actrice controversée Paty Noël Cela continue d’être sur toutes les lèvres d’une manière ou d’une autre et encore une fois cela a fait grand bruit sur les réseaux sociaux en révélant quelque chose d’un peu mortifiant, car j’avoue les trois plus gros mensonges qui ont été racontés à travers l’histoire. .

Et c’est que selon Paty, il n’y a pas de repousse du virus actuel et assure également que le changement climatique est provoqué à des fins de construction.

C’est à travers ses réseaux sociaux que la célèbre actrice mexicaine a exprimé que le pire virus est la peur, l’ignorance et aussi la stupidité humaine.

Et il y a trois mensonges qui Paty Noël considérez le plus grand de l’histoire actuelle: l’arrivée de l’homme sur la lune, l’attaque des tours jumelles et, plus récemment, la pandémie de coronavirus.

La pandémie est psychique, le résultat de la déshumanisation, de l’inconscience, de l’irresponsabilité, de l’orgueil, de l’égoïsme, de l’envie, de la haine, du manque de valeurs et d’amour, provoquant l’obscurité, la destruction et la mort “.

Il n’y a pas de # ré-épidémie et il n’y a pas de pandémie, les virus grippaux ont toujours existé et agissent à tout moment de l’année, surtout en hiver. La supposée «ré-éclosion», ils l’annoncent depuis longtemps et non pas parce qu’ils sont des diseuses de bonne aventure, c’est simplement PLANdémique et contrôlé. – (@ ANPNL05) 20 octobre 2020

Cette publication a été faite sur son compte Twitter officiel hier, mardi 20 octobre, alors que selon les chiffres officiels, les décès dus au virus au Mexique totalisent plus de 86 mille morts et dans le cadre de l’augmentation des cas et de la possibilité d’appeler repousse.

Il n’y a pas de repousse et il n’y a pas de pandémie, les virus grippaux ont toujours existé et agissent à tout moment de l’année, surtout en hiver », ai-je noté à Noël.

Et c’est que cela a presque été affirmant Paty Cependant, depuis le mois de mars, lorsque la contingence sanitaire a commencé au Mexique, des millions de personnes s’y opposent.

La prétendue «ré-éclosion», ils l’annoncent depuis longtemps et non pas parce qu’ils sont des diseuses de bonne aventure, c’est simplement PLANdemic et control ».

Il n’est plus étrange de voir ce type de publication sur leurs réseaux sociaux, puisque l’actrice rappelée par la telenovela “La plus belle moche” est constamment controverse pour ses déclarations sur la politique et l’environnement.

Et même le partisan de l’actuel président des États-Unis a également souligné que le réchauffement climatique n’existe pas.

Nous vivons actuellement dans une ère glaciale, pour cela et pour d’autres raisons, ils ont changé le nom en changement climatique, les changements climatiques font partie de la nature, mais ils peuvent provoquer un réchauffement climatique avec différentes armes géologiques telles que HAARP », a-t-il écrit dans une autre de ses publications.

En fait il y a quelques jours les vidéos et commentaires de l’actrice Paty Noël Ils ont été considérés comme des “fausses nouvelles” par Instagram et ont décidé de les censurer.

Et à cause de ses messages conspirateurs, Instagram a caché la vidéo dans laquelle Paty Navidad parle négativement des vaccins Covid-19, car dans ledit enregistrement, l’actrice de Sinaloan souligne que la vaccination a des nanotechnologies dans le but de contrôler ceux qui sont appliquez-le.

En fait, des personnalités comme Chumel Torres ont critiqué les propos de Paty Navidad et certaines personnes ont même souligné que la belle actrice pourrait avoir besoin d’un soutien psychiatrique pour ses idées radicales qu’elle a présentées tout au long de cette année.

Cependant, la célèbre femme n’est pas seule et il y a aussi ceux qui la soutiennent avec tout ce qu’elle affirme dans ses réseaux sociaux au quotidien, en plus de considérer qu’elle est une femme extrêmement intelligente et courageuse pour ne pas se taire sur ce qu’elle pense.

Au cours des semaines précédentes, Paty Il a noté que tout le monde a été trompé et distrait par les nouvelles sur le virus, mais qu’il est malheureusement assez difficile d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement autour de nous aujourd’hui.

Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés », a-t-il cité à cette occasion Mark Twain.

