Patricia Navidad considère qu’il y a trois des plus gros mensonges de l’histoire actuelle: l’arrivée de l’homme sur la Lune en 1969, l’attaque des Twin Towers en 2001 et, plus récemment, la pandémie de coronavirus Covid-19.

C’est ainsi que l’actrice mexicaine l’a exprimé à travers les réseaux sociaux où elle assure que «le pire virus est la peur, l’ignorance et la stupidité humaine».

“La pandémie est psychique, le résultat de la déshumanisation, de l’inconscience, de l’irresponsabilité, de l’orgueil, de l’égoïsme, de l’envie, de la haine, du manque de valeurs et d’amour, provoquant l’obscurité, la destruction et la mort.”

Ses déclarations, publiées sur son compte Twitter ce mardi, interviennent alors que, selon les chiffres officiels, les décès dus au virus au Mexique totalisent plus de 86 mille décès et dans le cadre de l’augmentation des cas et de la possibilité de la soi-disant «épidémie» .

“Il n’y a pas de repousse et il n’y a pas de pandémie, les virus grippaux ont toujours existé et agissent à tout moment de l’année, surtout en hiver”, a expliqué Navidad.

“La supposée ‘ré-éclosion’, ils l’annoncent depuis longtemps et non pas parce qu’ils sont des diseuses de bonne aventure, c’est simplement PLANdemic et control”.

L’actrice dont les feuilletons se souviennent comme “Le plus beau truand” est constamment controversée pour ses déclarations sur la politique et l’environnement. Le partisan de Donald Trump a également souligné que le réchauffement climatique n’existe pas.

“Nous vivons actuellement dans une ère glaciale, pour cela et pour d’autres raisons, ils ont changé le nom du changement climatique, les changements climatiques font partie de la nature, mais ils peuvent provoquer un réchauffement climatique avec différentes armes géologiques telles que HAARP”, a-t-il écrit dans un autre tweet.

Pour ceux qui se demandent ce qu’est HAARP, selon la page Tiempo.com, il s’agit d’un projet financé par l’United States Air Force et l’Université d’Alaska pour contrôler les processus de l’ionosphère et qu’il s’appelle High Frequency. Programme de recherche aurorale (programme de recherche sur les aurores boréales actives à haute fréquence).

Et cela utilise le gaz naturel d’Alaska pour alimenter et alimenter un radiateur ionosphérique. Cet appareil serait chargé de lancer des ondes d’énergie électromagnétique dans l’ionosphère et donc de provoquer un miroir d’énergie qui serait utilisé pour détourner des avions, des missiles, pourrait provoquer des pluies radioactives et un chaos mondial dans les communications, entre autres choses dans lesquelles Noël a constamment fait référence comme la manipulation cérébrale des personnes et avec elle dominer le monde.

Par: El Universal