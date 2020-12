Selon les propres mots de Pau (et qui sont montrés comme une description du clip), son intention était de transmettre à travers les images avec ‘Noodles’ le sentiment de paix et d’épanouissement qu’il ressentait en compagnie de son fidèle chien.

La chanson s’intitule «Misteriosamente hoy», et c’est une sorte d’héritage que Pau a voulu laisser à tous les adeptes de sa carrière et de Jarabe de Palo.

«Mai 2020. Vall d’Aran, Lleida. Je voudrais simplement faire une vidéo dans laquelle je suis vu avec mon chien ‘Noodles’, marchant ensemble dans les montagnes, gambadant sur l’herbe, profitant du ciel infini, du soleil, de la nature qui nous entoure, profitant du moment sans réfléchir rien… juste ça, plus rien, Noodles, moi et la montagne… transmettre ce sentiment me rendrait heureux… »a écrit Donés. Pau et Fideos étaient ensemble à Vall d’Aran, un lieu où l’interprète de «La flaca» voulait passer ses derniers jours.

Pau Donés. (Instagram / Jarabe de Palo.)

“Tout me semble bon, je me sens bien avec moi-même, je n’ai rien à faire, je n’ai aucun problème, seulement du temps à perdre et un cœur calme, aujourd’hui je me sens bien, délicieusement bien”, se fait entendre dans le thème illustré par une promenade de ‘Nouilles ‘et Pau.

Bien qu’il ait reçu un diagnostic de cancer en 2015, ce n’est qu’à la mi-2018 que Pau a annoncé qu’il se retirait de la scène parce qu’il avait besoin de passer du temps avec sa famille, cependant, au milieu de la pandémie de Covid-19, il a surpris ses partisans en partageant à nouveau musique, cette fois depuis votre balcon.