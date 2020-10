La carrière de Ronda Rousey à la WWE n’est peut-être pas morte malgré les informations selon lesquelles son contrat est sur le point d’expirer. La personnalité de la WWE, Paul Heyman, a parlé au New York Post de l’ancienne championne des femmes de Raw et a laissé entendre que Rousey signait secrètement une extension avec la société. Il a été rapporté que son contrat initial avec la WWE devait prendre fin le 10 avril 2021.

«C’est une autre chose amusante à propos des gens qui ne discutent pas de leur entreprise dans les forums publics», tout le monde présume que le contrat de Ronda Rousey expire à un certain moment. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte que peut-être, juste peut-être, le contrat de Ronda Rousey a été prolongé ou qu’elle a conclu un nouvel accord et cela ne profiterait ni à la WWE ni à Ronda Rousey de rendre publique cette information. “Rousey n’a pas été à la WWE TV depuis qu’elle a perdu le titre contre Becky Lynch à WrestleMania 35 l’année dernière. Rousey n’a jamais déclaré qu’elle en avait fini avec la WWE, mais lorsqu’elle est partie en 2019, elle n’a donné aucune indication sur le moment de son retour.

Hayman a également noté que Rousey élèvera la division féminine si elle décide de revenir à la WWE. “Ronda Rousey est une pionnière, et je suggérerais que la prochaine fois que vous verrez Ronda Rousey, elle marquera l’histoire dans tout ce qu’elle fera”, a déclaré Heyman. “Et si elle le fait avec la WWE, ce sera quelque chose qui rehaussera la manière dont la lutte féminine est exécutée et présentée parce que Ronda ne sera jamais le statu quo.”

En avril, Rousey a parlé de son avenir à la WWE et a pris un peu de chaleur pour ses commentaires. “J’adore la WWE. J’ai passé un très bon moment. J’adore toutes les filles dans les vestiaires”, a-t-elle déclaré sur le Wild Ride! avec le podcast Steve-O. “Courir là-bas et avoir de faux combats pour le plaisir est juste la meilleure chose. J’adore la chorégraphie. J’adore jouer. J’adore le théâtre. Le théâtre en direct et certaines des dernières formes de théâtre en direct. Mais, je faisais essentiellement à temps partiel et J’étais loin de chez moi 200 jours par an. Et quand je suis rentré chez moi, j’étais tellement privé de sommeil parce que vous n’avez tout simplement pas le temps de vous allonger. ” Le commentaire de “faux combats” a frotté certains lutteurs dans le mauvais sens, dont Nia Jax et Alexa Bliss qui avaient un message pour Rousey.

“Oui, la finition est scénarisée, nous disons cela; c’est un protagoniste, un antagoniste et une résolution de conflit. C’est une histoire que nous racontons”, Bliss aide à CBS Sports. “Tout mon truc, c’est … si elle revient à la WWE? Génial. Nous aimerions tous travailler à nouveau avec elle, j’en suis sûr. Limitez simplement l’utilisation du” mot F “.”