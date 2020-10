Paul Leduc, personnalité du cinéma d’avant-garde, perd la vie | Réforme

Celui qui a annoncé la nouvelle de la mort était l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques elle-même, qui a confirmé par un message sur Twitter que Paul Leduc il avait perdu la vie.

Le cinéaste a été caractérisé et reconnu par plusieurs titres tels que “Reed, México Insurgente” en 1973, en plus du film “Frida: Naturaleza viva”, ce dernier mettant en vedette l’actrice Ofelia Medina, où la vie et l’œuvre ont été recréées par Frida Kahlo, la célèbre peintre mexicaine, épouse du muraliste Diego Rivera.

Son nom est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux ce mercredi 21 octobre, alors que des centaines de personnes pleurent sa perte, ils adressent également leurs condoléances à la famille du cinéaste.

Beaucoup de tristesse, mon professeur, mon mentor et mon ami sont morts. C’est difficile pour moi de croire, repose en paix, cher Paul Leduc, “c’est Everardo Gonzalez qui a partagé ce message via Twitter.

Plusieurs personnalités de la télévision ainsi que du cinéma, qui ont partagé des messages d’encouragement pour la famille via Twitter, ainsi que la nouvelle de la perte du également scénariste et critique de cinéma.

Il y a eu plusieurs films auxquels il a participé en tant que réalisateur, ainsi que critique et scénariste, mais il a fait ses débuts en France, où il a étudié grâce à une bourse qu’il a gagnée pour étudier en 1965, puis il est retourné dans son pays natal en Le Mexique, où je crée plusieurs courts documentaires, a heureusement pris un excellent départ.

Il a participé à certains projets de longs métrages qui sont aujourd’hui considérés comme des classiques du cinéma mexicain, l’un d’eux est “El Grito” sorti en 1968 ainsi que “Mexico la révolution gelée” en 1970.

Il y a quatre ans, il a reçu le Golden Ariel pour sa carrière, le discours qu’il a prononcé lors de la réception de son prix était extrêmement émouvant, car il exprimait les problèmes du cinéma mexicain, il vaut la peine d’écouter ses mots et de se souvenir de lui comme l’un des grands cinéastes. du Mexique.

Une fois qu’il a commencé à se consacrer à la réalisation de longs métrages, sa popularité a commencé encore plus. Son projet “Reed, Insurgent Mexico” a été le projet qui a ouvert les portes du succès, plus tard en recréant la vie et l’œuvre de la peintre mexicaine Frida Kahlo, lui et ses collaborateurs ils ont effectué un excellent travail.

C’est avec le film “Frida: Naturaleza viva” le film qui a remporté le prix Ariel de la meilleure réalisation, actrice principale, actrice de soutien, cinématographie, montage et décor, ainsi que plusieurs prix internationaux.

Plus tard, il a été suivi de grands projets importants, dont on se souvient aujourd’hui comme des joyaux de sa propre collection pour ainsi dire, mais ceux mentionnés ci-dessus sont les plus représentatifs de sa carrière.

Le scénariste a décidé de se retirer volontairement du cinéma au milieu des années 90, il ne fait aucun doute que Paul Levoc restera dans la postérité comme l’un des grands cinéastes avant-gardistes de tous les temps.

Le cinéma mexicain continue d’être une entreprise, mais pas pour les cinéastes mexicains », a-t-il soutenu dans l’un de ses discours.

Son nom complet était Paul Leduc Rosenzweig, il est né le 11 mars 1942 à Mexico, il a perdu la vie le 21 octobre 2020, en 2013 ils lui ont décerné une distinction au prix national des sciences et des arts; En 2016, il a reçu un Gold Ariel Lifetime Achievement Award.

L’obligation de tout cinéaste consisterait à s’engager sur n’importe quel sujet et à avoir une vision critique et politique du Paul Leduc nous apprend à remettre en question en faisant et à prendre conscience de la résonance de nos voix jusqu’à ce que maestro pour toujours écrit @CatedraBergman sur Twitter.

Paul Lebac Il était marié à la productrice Bertha Navarro, avec qui il a eu sa fille, Valentina Leduc Navarro, qui a décidé de suivre le chemin de son père, elle est également cinéaste.

