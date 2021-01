Paul McCartney assure, parlant toujours avec George Harrison | Instagram

Le célèbre ex Beatle, Paul Mccartney, qui pendant sa jeunesse a formé l’un des groupes les plus célèbres du moment avec le regretté George Harrison, révèle que les deux communiquent encore de manière très particulière, à travers un arbre!

Aujourd’hui, le chanteur de 78 ans, a formé le quatuor le plus célèbre de Liverpool, les Beatles avec les voix de John Lennon, Ringo Starr et George Harrison, actuellement Paul Mccartney et Starr, sont deux des membres survivants de l’un des plus grands phénomènes, le groupe de rock anglais populaire des années 1960.

Quelque chose que, sans aucun doute, même les membres eux-mêmes n’ont pu oublier malgré les causes qui ont causé leur séparation, c’est Paul McCartney lui-même qui révèle qu’il communique toujours avec l’un de ses anciens collègues, George Harrison, c’est possible grâce à un arbre!

Insolite pour beaucoup, il s’avère être au courant de la récente révélation du compositeur, musicien, multi-instrumentiste et acteur, qui prétend être en contact avec son ami raté parti il ​​y a 20 ans.

Selon McCartney, il parle toujours à celui qu’il appelait son «frère» au quotidien et n’a besoin que de cet arbre particulier pour se connecter avec son ami «au-delà».

Cependant, ce qui se passe vraiment, c’est que McCartney a toujours senti que d’une manière ou d’une autre, son grand compagnon est toujours là car c’est un arbre connu sous le nom de figuier, l’un des souvenirs qu’il chérit affectueusement dans son jardin.

Donc, d’une certaine manière, l’un de ceux qui a été le compositeur de la plupart des chansons du quatuor, y compris les grands succès, deux d’entre eux étaient “Hé Jude»et« Yesterday », l’un des plus enregistrés selon les« records Guinness », il sent qu’à travers l’arbre fruitier il reste proche de l’esprit d’Harrison.

La rock star souligne qu’il le salue toujours quand il passe près de lui et que l’un des passe-temps auquel Harrison a consacré une partie de son temps était le jardinage, c’est pourquoi il donnerait à Paul ce cadeau qu’il considère si spécial.

George était passionné par l’horticulture et un jardinier formidable, alors il m’a donné un arbre en cadeau. C’était un figuier et à ce jour, il est toujours planté près de l’entrée. Cela me rappelle toujours l’époque où nous faisions du stop ensemble. On pourrait dire que la sienne est une présence constante, a révélé Paul dans une interview.

Cela montre que si l’artiste éprouve une nostalgie pour les moments qu’ils ont partagés ensemble, d’une certaine manière sa présence l’accompagne jour après jour, puisqu’il peut toujours le voir à toute heure, de sa fenêtre, il le renvoie quand il part et quand il revient.

Le chanteur a souligné que le figuier, qu’il a lui-même planté, continue de pousser avec une grande force chaque jour et malgré le passage des années, chaque fois qu’il le voit, il ressent la présence de son ami.

Pour moi, il vit en lui, et j’espère qu’il le trouvera bien », a-t-il ajouté.

La nouvelle du départ de l’auteur de “Doux Jésus“George Harrison, a été un événement dévastateur pour McCartney qui nécessiterait beaucoup de travail pour se rétablir. Un chanteur triste et dévasté a exprimé ses sentiments devant la presse après la nouvelle.

“C’était mon petit frère”

Nous savions qu’il était malade depuis longtemps. C’était un gars solitaire et un homme très courageux et avait un merveilleux sens de l’humour. Il était comme mon petit frère », a assuré McCartney aux journalistes devant sa maison à Londres, ceci s’ajoutant à de nombreux autres messages dédiés à sa mémoire.

Cependant, bien qu’avec la famille du chanteur McCartney, il soit l’un des plus touchés, la nouvelle a choqué plusieurs personnalités et en particulier les fans et les adeptes du monde entier.

L’auteur, George Harrison, a également ajouté certaines de ses propres chansons aux albums des Beatles tels que “I Need You”, “Taxman”, “I Me Mine”, “Within You Without You”, “Old Brown Shoe”, “While Ma guitare pleure doucement “,” Quelque chose “et” Here Comes the Sun “.