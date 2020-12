Revoir en un coup d’œil

Il est communément admis avec toute innovation dans la musique populaire que les Beatles l’ont fait en premier – des clips surréalistes aux ruptures désagréables – mais de la pop dans la chambre? Sûrement les auteurs-compositeurs les plus titrés de tous les temps n’ont-ils pas été les pionniers de la tendance actuelle des musiciens enfermés qui expérimentent sous leurs couettes?

Pourtant, il en est ainsi. Découvrez le premier album solo de Paul McCartney, sorti un mois avant les derniers adieux des Beatles avec Let It Be en 1970, et simplement appelé McCartney. Les caractéristiques sont toutes là: un homme jouant de tous les instruments, des chansons courtes et une sensation esquissée et lo-fi. C’est une musique sans attente et charmante par conséquent.

Il l’a fait à nouveau sur McCartney II une décennie plus tard, cette fois en train de jouer avec l’électronique pour créer l’une de ses chansons les plus étranges: le futur secrétaire temporaire préféré du dancefloor. L’élément commun était le temps libre, en 1970 après la séparation des Beatles et en 1980 alors que Wings se séparait.

Quarante ans plus tard, à 78 ans, avec une tournée mondiale avec une fente à la une de Glastonbury dans la poubelle, il est de nouveau à bout. Enfin, terminant sa trilogie avec McCartney III, les fans pourraient s’attendre à quelque chose de plus étrange que ce qu’ils obtiennent réellement grâce aux associations de ce titre. Les chansons ici sont finement conçues, de cette manière sans effort avec une mélodie à l’avant et au centre, et en plus de se permettre de se laisser enfermer dans un long groove sur le Deep Deep Feeling de huit minutes, il ne pousse jamais trop fort sur les styles traditionnels de l’écriture pop classique. .

Il joue à nouveau tout, superposant sa propre voix sur les tuyaux et la guitare métallique de Long Tailed Winter Bird. Le riffing montagneux sur Slidin ‘sonne loin de la qualité éraflée des enregistrements maison typiques, mais personne ne s’attendrait à ce que le McCartney d’aujourd’hui – au coude à coude avec Andrew Lloyd-Webber en tant que musicien le plus riche de la Sunday Times Rich List – change le cheval de vêtements pour qu’il puisse exploiter les effets d’écho uniques de l’armoire d’aération.

Pourtant, même avec un son aussi riche et plein, la sensation générale est détendue, en roue libre et amusante. Il ne se souciera pas si nous rions de ses paroles, qui mentionnent les dinosaures et le Père Noël sur Seize the Day, chaleureux et optimiste, et trouvons un parent pour Polythene Pam et Lovely Rita, mètre femme de chambre, sur le rock blues de base de Lavatory Lil. Il s’amuse à frapper dans la maison, libre de toute pression pour que ces chansons unissent une arène, et à son plus attrayant.