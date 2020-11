T

Rainer Paul Nicholls a déclaré que le propriétaire du cheval de course, Sir Alex Ferguson, n’a rien perdu de son avantage concurrentiel alors que le duo cherche le succès dans la Betfair Chase de cet après-midi à Haydock.

L’ancien patron de Manchester United, Ferguson, est un passionné de course et a plusieurs chevaux à l’entraînement avec Nicholls, notamment le double vainqueur du King George, le Clan Des Obeaux.

Le joueur de huit ans commence sa campagne aujourd’hui dans le premier concours de première année de la saison National Hunt et Nicholls a donné un aperçu de l’amour de son célèbre propriétaire pour le jeu, le duo partageant même des conseils d’entraînement.

“Je suis d’accord avec Sir Alex et nous avons souvent discuté du fait que ce que je fais est similaire à ce qu’il a fait en tant que manager de Manchester United pour gérer une équipe de joueurs et de chevaux”, a déclaré Nicholls au podcast Football Furlong de Betfair.

«Il aime le jeu et il est toujours comme il était et n’aime pas perdre! Il y a une certaine pression lorsque Sir Alex est impliqué et qu’il est là à regarder son cheval avec ses copains, il est né gagnant et aime gagner – comme moi – mais il n’y a que tant de choses que vous pouvez faire dans les gradins une fois que le cheval est fonctionnement.

«Lorsqu’un cheval est battu, nous discutons simplement pourquoi et nous nous tournons vers l’avenir. «Il y a toujours un autre jour», dit-il.

«Le meilleur conseil que j’aie jamais reçu de Sir Alex, qu’il s’agisse de chevaux, de personnes ou autre, est de toujours garder les choses simples.

Le Clan Des Obeaux était un magnifique vainqueur de son deuxième King George le lendemain de Noël l’année dernière, mais une fois de plus, il n’a pas réussi à prendre cette forme dans la Cheltenham Gold Cup en mars.

Nicholls a décidé d’éviter un voyage à Prestbury Park cette saison, avec un triplé de King George en tête de l’ordre du jour, mais la course de cet après-midi – pour laquelle il est le deuxième favori derrière Lostintranslation de Colin Tizzard – est loin d’être un tremplin vers Kempton.

«Le Clan des Obeaux a l’air incroyable en ce moment, aussi bon que jamais je dirais», a ajouté Nicholls.

«Il n’a pas participé à la Betfair Chase l’année dernière, alors qu’il est allé à Down Royal à la place, mais il a participé à la course il y a deux ans. C’était l’une des premières fois que nous l’avions dirigé dans la société G1 et il n’était probablement pas complètement liquidé ce jour-là.

«Dans mon esprit, je me demandais s’il était assez bon pour être un cheval du roi George. Il est passé de Haydock à la victoire à Kempton et a en fait mieux couru à Haydock que nous ne le pensions.

«Cette fois, il sera prêt à courir à son meilleur niveau à Haydock. Tous nos bons poursuivants ont bien couru pour la première fois cette saison et le Clan des Obeaux est de retour depuis le 1er juillet. Il a eu une journée à l’extérieur avec Politologue et a l’air super, très en forme.

«Il ne sert à rien d’entrer dans cette course en pensant qu’il aura besoin de la course et en espérant pouvoir s’améliorer à Kempton. Il y a beaucoup de temps entre samedi et Kempton et il est prêt à courir.