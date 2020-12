M

Le milieu de terrain d’Anchester United, Paul Pogba, a déclaré que son engagement envers le club ne devrait pas être mis en doute malgré les affirmations de son agent selon lesquelles il envisageait de partir.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré mardi que Pogba était malheureux à Old Trafford et était susceptible de partir. Quatre jours plus tard, Pogba a joué les 90 minutes complètes alors que United faisait match nul avec ses rivaux Manchester City à Old Trafford.

Mais sans répondre directement à ces commentaires, Pogba a déclaré qu’il faisait tout son possible pour United.

“J’ai toujours combattu et me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les fans,” ???? il a écrit sur Instagram après le match City.

“?? Bla bla n’est pas important.

«L’avenir est loin (loin), c’est aujourd’hui ce qui compte et je suis impliqué à 1000%!

“Toujours forts ensemble … tout a été clair entre le club et moi et cela ne changera jamais. Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l’intérieur, ne parlez pas”, at-il ajouté.

Raiola, l’un des agents les plus francs du jeu, qui gère un certain nombre de joueurs internationaux de premier plan, a récemment critiqué United.

“Il vaut mieux parler clairement, regarder vers l’avenir et ne pas perdre de temps à chercher quelqu’un à blâmer – Paul est malheureux à Manchester United, il ne peut pas s’exprimer comme il le voudrait et comme nous l’attendons” ???? Raiola a déclaré dans une interview au journal italien Tuttosport publiée mardi.

“?? Il a besoin de changer d’équipe, il a besoin de changer d’air. Je pense que la meilleure solution pour les deux parties serait de le vendre sur le prochain marché des transferts.”

Le contrat de Pogba chez United expire en juin 2022.

Rapports supplémentaires de ..

