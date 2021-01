Le contrat du milieu de terrain de 27 ans expire à la fin de la saison prochaine, et son agent Mino Raiola a récemment indiqué qu’il souhaitait quitter le club d’Old Trafford.

Pogba a traversé une période sens dessus dessous à Manchester, mais sa récente bonne forme a contribué à faire de United un prétendant au titre de Premier League.

“Tout le monde sait qu’il me reste un an et je vais parler avec le club et voir ce qui se passe”, a déclaré Pogba à BT Sport.

«Je suis sous contrat, je suis ici et je m’amuse.

“Pour l’instant, mon objectif, mon objectif est de gagner quelque chose. C’est tout ce à quoi je pense. Je vais y mettre toute mon énergie et le contrat n’est pas important.”

Pogba a été sur la bonne voie lors de deux des trois derniers matches de United de la Ligue pour les laisser assis à un point seulement des sommets de table de Manchester City et à six points d’avance sur le champion de Liverpool – et le milieu de terrain a déclaré que rester à ce niveau était essentiel pour lui.

Le vainqueur de la Coupe du Monde de France a ajouté: “Nous nous attendions à nous rapprocher, à atteindre le niveau de Man City et de Liverpool, mais je ne veux pas dire que nous sommes là parce qu’ils ont remporté des trophées et nous ne l’avons pas fait donc nous sommes toujours en retard. .

“Nous devons continuer à travailler et à nous améliorer. Nous avons bien fait et dans six mois, nous voulons dire la même chose: comment Man United a fait du bon travail et a été la meilleure équipe de la ligue.

«C’est ce que nous voulons entendre à la fin de la saison. Non pas qu’ils aient bien joué et qu’ils n’aient rien gagné.

“J’ai besoin d’avoir cette pression, de jouer contre de grands joueurs, de grandes équipes. C’est mon moteur, j’ai besoin de l’avoir, bon ou mauvais.”

L’arrivée de Bruno Fernandes à Old Trafford a également contribué à redresser la fortune du club, tout en aidant à alléger le fardeau des attentes sur Pogba.

“Depuis que Bruno est arrivé, il a apporté cette énergie, ses passes, ses buts, sa créativité”, a conclu Pogba.

“Avec moi, je suis plus profond, mais il est en avant pour créer aussi. C’est toujours bien d’avoir deux joueurs qui peuvent créer à tout moment. Cela nous convient à tous les deux, nous avons très bien fait et nous sommes plus complets en tant que une équipe.”

Rapports supplémentaires par PA.