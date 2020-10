Le bon gars de tous les temps, Paul Rudd, a récemment ravi les électeurs de New York en leur distribuant des biscuits alors qu’ils attendaient sous la pluie pour voter. Un clip de Rudd distribuant les délicieuses friandises a fait son chemin sur Twitter, avec un acteur masqué vu donner les cookies aux électeurs qui essayaient de se protéger de la pluie en utilisant des parapluies. L’acteur d’Ant-Man semblait avoir plus de cadeaux à offrir aux électeurs en attente, et il a continué à se frayer un chemin sur toute la ligne.

Now This, un média d’information numérique, est finalement tombé sur Rudd alors qu’il était dans la rue et lui a demandé ce qui l’avait motivé à sortir pour aider. “Il ne devrait pas être difficile de voter. Les gens devraient avoir une journée de congé, les bureaux de vote devraient être partout. Cela devrait être facile, pas difficile”, a répondu Rudd. “Quiconque attend en ligne mérite d’être, je pense, remercié, encouragé et reconnu.” Il a ensuite ajouté: “L’une des choses qui est vraiment encourageante, c’est de voir combien de personnes se présentent tôt et votent, partout au pays.”

Brooklyn: Paul Rudd distribue des biscuits aux personnes qui font la queue – sous la pluie – en attendant de voter. J’adore Paul Rudd … pic.twitter.com/fTlM3rmFT2 – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 29 octobre 2020

Le geste aimable de Rudd a fait parler de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. “Maintenant, si je pouvais simplement amener Paul Rudd à manger plus de ces biscuits, il pourrait me ressembler”, a plaisanté le comédien Mike Birbiglia. “Oh mec, je deviens émotif”, a ajouté le juge de Masked Singer Ken Jeong. “Pas besoin de Ant Man. Paul Rudd est un vrai héros”, a plaisanté le journaliste de CBS Sports, Luis Muguel Echegaray.

Bien que Rudd ne s’ouvre pas souvent sur sa politique personnelle, dans le passé, il a participé à des rassemblements pour les candidats politiques démocrates. En 2018, le Poughkeepsie Journal a noté que Rudd n’était qu’une des nombreuses célébrités à avoir participé à un événement organisé au Ulster County Performing Arts Centre à Kingston. Cependant, Rudd a expliqué que indépendamment de ses affiliations politiques, “vous devez sortir et voter – surtout ces jours-ci”.

Le 30 octobre, Rudd s’entretiendra avec l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Pete Buttiegieg pour une conversation lors de l’événement Rolling Stone sponsorisé par Fridays for Unity. De plus, le sénateur Bernie Sanders et le rappeur Killer Mike discuteront également, et la sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez s’entretiendra avec le rappeur Princess Nokia dans une vidéo qui sera partagée le 2 novembre. Tous les événements seront diffusés sur le Rolling Stone. Page YouTube.