Paul Stanley, membre fondateur et chanteur de Kiss, a annoncé mercredi la sortie de l’album «Now And Then» le 5 mars, fruit d’un nouveau projet musical pour lequel il a formé un groupe appelé Soul Station.

Il s’agit d’une quinzaine de musiciens, comme l’explique leur maison de disques, parmi lesquels Rafael «Hoffa» Moreira (guitare), Sean Hurley (basse), Alex Alessandroni (claviers), Ely Rise (claviers), Eric Singer (batterie) et RayYslas (percussions).

De retour en studio, de retour de jouer avec eux dans de petits clubs intimes aux États-Unis et au Japon, il a voulu rendre hommage à certains des artistes et chansons du catalogue classique de la soul et du r & b.

«J’ai commencé à penser que ni le groupe ni la musique que nous aimons ne devraient dépendre uniquement du passé, alors j’ai commencé à composer dans le but d’amener certaines chansons au présent. D’après ce que beaucoup de gens m’ont dit que je respecte, cette mission a été remplie », a expliqué Stanley lui-même sur la genèse et le but de« Now And Then »dans des déclarations recueillies par son label.

Il est maintenant possible d’écouter la première chanson de prévisualisation de ce nouveau projet musical et de disque, la chanson «OOH Child».

Paul Stanley (New York, 1952) est l’une des légendes du rock international avec plus de 50 ans de carrière, qui comprend la formation de Kiss en 1973 avec Gene Simmons et la vente avec ce groupe de plus de 100 millions de disques.

Jusqu’à l’arrivée de la pandémie Covid-19, le groupe qui a créé des hymnes tels que “I Was Made For Lovin ‘You” était concentré dans ce qui devrait être la dernière tournée de son histoire, une “tournée” laissée entre parenthèses par restrictions sanitaires et qu’il devrait être repris dès cet été.