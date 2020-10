Paul Stanley explose dans le programme Hoy et quitte le forum | Instagram

L’animateur Paul Stanley n’a pas pu supporter une décision qui a été prise lors d’une dynamique de l’émission “Aujourd’hui“et a quitté le programme en trombe.

A cette occasion, le chauffeur aurait pris une décision forte après avoir participé à l’une des activités qui se déroulent dans la matinée, une section où les présentateurs participent à des jeux parfois hors de contrôle.

Lors de la dernière émission, des différences sont apparues qui ont provoqué la réaction de Stanley, qui s’est énervé lors de sa participation à l’un de ces jeux pour lesquels il aurait décidé de quitter le programme.

L’altercation s’est produite après que Stanley ait été en désaccord avec sa partenaire Lambda García après une décision controversée qui a eu lieu alors que le même présentateur était en compétition. Carlos Bonavides.

Ceci après Lambda lui-même, qui était le juge à l’époque, a donné le triomphe à l’équipe de comédiens à l’occasion de la célébration de son anniversaire, ce qui pour Stanley était une raison injuste et à un moment donné, il a abandonné l’émission.

Le chauffeur lui-même aurait été escorté par le personnel jusqu’à la sortie, mais quelques minutes plus tard, il est revenu pour continuer la dynamique.

Malheureusement pour le chauffeur, son attitude a provoqué une certaine gêne dans le public après un déluge de commentaires évoquant le fait que son personnage était loin de ressembler à celui de son père, le rappelé Paco Stanley.

Certains internautes et fans du présentateur ont été offensés par sa réaction, une raison qui a déclenché certaines des critiques qu’ils ont exprimées via la plate-forme YouTube où ces moments ont été partagés tout au long du programme de télévision populaire.

Mmm .. désolé mais Paul exajero une petite histoire …. que je l’ai prise …. pour le réclamer … parce que je n’ai pas gagné, vous pourriez lire dans l’un des commentaires.

Au cours d’une des activités, divers comédiens et quelques autres animateurs invités à l’émission ont participé à une dynamique avec les présentateurs du programme pour interpréter une chanson. La dynamique appelée “Chantez le mot”.

Les participants ont été mis au défi contre les animateurs du programme, qui ont dû interpréter une chanson dans laquelle ils utilisaient les mots correspondant à chaque paire d’adversaires.

Lorsque le tour de Carlos Bonavides est venu, l’acteur et personnage de souvenir de “Wicho Domínguez” a décidé d’interpréter précisément le thème de “Vos yeux” qui lui a donné le premier avantage dans la compétition.

Plus tard, ce fut au tour de Paul Stanley qui a opté pour un thème plus actuel appelé “La couleur de vos yeux”, et dans lequel il a imprimé un grand sentiment afin de gagner le concours et a même fait une série de clins d’œil devant la caméra, cependant, l’acteur Lambda García a marqué les points gagnants à l’acteur pour être son anniversaire.

C’est à ce moment-là que le chauffeur a manifesté une indignation apparente face à la décision et a quitté le forum au bras de l’un des cameramen, revenant quelques instants plus tard, ce qui a provoqué les rires de Galilée et d’autres invités puisque tout aurait fait partie des blagues à ce sujet. au chauffeur.

Même certains internautes ont également apporté leur soutien à l’animateur Paul Stanley, qu’il a inspiré avec la chanson qu’il aurait interprétée. “Paul quelle chanson”, a déclaré l’un des utilisateurs dans les commentaires

Enfin, tout s’inscrit dans le même objectif que poursuit le programme, qui est de divertir les téléspectateurs, même si parfois des blagues et des moments déchaînent des opinions différentes sur les réseaux sociaux.

Dans certains d’entre eux, les utilisateurs en profitent pour montrer leur sympathie à certains des pilotes eux-mêmes, parmi lesquels Galilea et Paul Stanley font partie de ceux qui comptent le plus d’adeptes.