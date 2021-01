Paul Westphal, cinq fois All-Star de la NBA, est décédé samedi à l’âge de 70 ans. Les Phoenix Suns ont annoncé la nouvelle dans un communiqué. Il avait déjà reçu un diagnostic de cancer du cerveau en août 2020.

“Westy restera à jamais dans les mémoires comme une légende du sport de Valley, sur et hors du terrain”, a déclaré Robert Sarver, associé directeur des Suns, dans un communiqué. “Il a bâti une illustre carrière à la fois en tant que joueur et entraîneur. Son héritage compte parmi les icônes du basket-ball les plus représentatives de tous les temps. Au cours des 40 dernières années, Westy est resté un grand ami de l’organisation et en tant que caisse de résonance et confident de confiance. pour moi. Son numéro 44 tiendra à jamais sa place dans notre anneau d’honneur, consacré comme l’un des membres les plus méritants. “

Westy ne sera pas immortalisé pour avoir simplement joué au basket. On se souviendra de lui pour la façon dont il a vécu sa vie et comment il a traité les autres. Repose en paix, Westy 🙏 – Phoenix Suns (@Suns) 2 janvier 2021

Ancien choix de première ronde des Boston Celtics lors du repêchage de la NBA de 1972, Westphal a remporté un titre avec l’équipe en 1974 tout en jouant le rôle de joueur clé en rotation. Cependant, il a trouvé un plus grand succès personnel après qu’un échange l’a envoyé aux Phoenix Suns en 1975. Il a aidé l’équipe à atteindre sa toute première apparition en finale de la NBA en 1976 tout en remportant sa première nomination All-Star. Il a également augmenté sa moyenne de pointage à 20,5 points par match.

“Mon cher ami, Paul Westphal, membre du Temple de la renommée de la NBA, est décédé aujourd’hui. Il avait 70 ans et avait reçu un diagnostic de cancer du cerveau l’année dernière”, a déclaré Mike Lupica, membre du National Sports Media Hall of Fame. “C’était un mari, un père, un grand-père, un joueur, un entraîneur, un ami et un homme de foi splendides. Dieu reçoit maintenant dans ses bras un invité des plus honorés.”

Après son mandat avec les Suns et ses multiples blessures, Westphal s’est éloigné du terrain et a mis fin à sa carrière de joueur après la saison 1983-84. Il est devenu entraîneur et a passé trois saisons dans les rangs universitaires avant de revenir en NBA en 1988 en tant qu’entraîneur adjoint des Suns. Il a travaillé aux côtés de l’entraîneur-chef Cotton Fitzsimmons avant de lui succéder en 1992.

En tant qu’entraîneur de la NBA, Westphal a mené les Suns à trois saisons gagnantes consécutives et à trois apparitions en séries éliminatoires. L’équipe a atteint la finale de la NBA lors de sa première année, mais a perdu contre les Chicago Bulls. Les Suns ont atteint les demi-finales de conférence deux fois de plus, mais n’ont pas réussi à dépasser le tour. Suns a choisi de se séparer de Westphal au milieu de la saison 1995-96.

Westphal a complété sa carrière d’entraîneur NBA à la fin des années 1990 et dans les années 2000. Il a dirigé les SuperSonics de Seattle de 1998 à mi-chemin de la saison 2000-01, atteignant les séries éliminatoires une fois. Il a ensuite rejoint les Sacramento Kings en 2009 et est resté avec l’équipe jusqu’aux premières parties de la saison 2011-12. Westphal a travaillé pour la dernière fois dans la NBA en tant qu’entraîneur adjoint des Brooklyn Nets de 2014 à 2016.

Sur la base de sa carrière dans la NBA, Westphal a remporté la plus haute distinction de la ligue. Il a été intronisé au Naismith Memorial Hall of Fame en septembre 2019. De plus, les Suns ont retiré son maillot n ° 44 tandis que les USC Trojans ont retiré son n ° 25.